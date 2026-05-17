Разработчик игр KONAMI заявил о прекращении работы в России и Белоруссии

Tекст: Катерина Туманова

«Компания KONAMI официально подтвердила, что eFootball прекратит работу в России и Белоруссии. Объявление появилось в игре, сообщив игрокам, что работа сервиса в обоих регионах прекратится с 15 июня 2026 года», сказано в сообщении Gamingonphone.

Там уточнили, что на данный момент KONAMI не предоставила официальной причины закрытия игры, но поблагодарила игроков из обеих стран за поддержку на протяжении многих лет, уточнила, что изменения касаются только России и Белоруссии и не затрагивают другие регионы.

