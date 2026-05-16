В Социальном фонде подсчитали число пенсионеров в стране

Tекст: Катерина Туманова

Социальный фонд России сообщил, что на учете в системе Соцфонда по состоянию на 1 апреля 2026 года находилось 40,413 млн пенсионеров, передает РИА «Новости».

Средний размер пенсии среди всех работающих и неработающих граждан составил почти 25,4 тыс. рублей. Эти данные отражают ситуацию с пенсионным обеспечением к началу второго квартала текущего года.

