  • Новость часаСилы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США вернулись к тактике «стратегической двусмысленности» в отношении Тайваня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Меркурис: Слова Зеленского о дронах показали масштаб ударов возмездия России
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    16 мая 2026, 22:42 • Новости дня

    Силы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря

    Силы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации с 20.00 до 22.00 мск 67 украинских беспилотников над десятью регионами страны и акваторией Черного моря.

    «В период с 20.00 до 22.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщало о 89 сбитых дронах ВСУ над девятью областями России и Черным морем за пять часов субботы. С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ по состоянию на 18.00 субботы.


    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Слова Зеленского о дронах показали масштаб ударов возмездия России
    Меркурис: Слова Зеленского о дронах показали масштаб ударов возмездия России
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    Комментарии (7)
    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    Комментарии (4)
    16 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Росатом сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру энергоблоков ЗАЭС

    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Это сеет панику среди мирного населения и сотрудников станции, угрожая ядерной безопасности.

    Лихачев подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Глава Росатома напомнил, что более двух месяцев ЗАЭС получает питание только по одной линии. Он также сообщил, что эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили беспилотный аппарат к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    Комментарии (10)
    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    Комментарии (18)
    16 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться к участию в конкурсе, так как отстранена она была исключительно из-за деятельности ВГТРК.

    По словам директора песенного конкурса, исключение России было связано с действиями российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, «независимость которой от Кремля доказать не удалось, как установил Европейский вещательный союз».

    На вопрос о том, сможет ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил в эфире радиостанции LBC: «Теоретически да».

    Такое заявление разрушает сложившееся общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию организации по спецоперации на Украине.

    Заявления Грина вызвали волну критики среди британских парламентариев. Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал это признание «моральной трусостью» и обвинил «Евровидение» в отказе от декларируемых ценностей ради формальных процедур. Другие британцы назвали слова Грина «ужасным предательством союзников».

    Грин говорил, что решение исключить Россию из конкурса не было связано с конфликтом на Украине.

    «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», – сказал он.

    Грин добавил, что решение включить Израиль было основано на его убеждении, и в настоящее время нет «глобального консенсуса» по ситуации с этой страной.

    «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», – объяснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил  запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году. В апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран.


    Комментарии (21)
    16 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА

    МВД Чечни начало проверку избиения женщин бойцом ММА Джихадом Юнусовым

    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого боец ММА Джихад Юнусов нанес побои соседкам из-за установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД по региону.

    Сотрудники полиции Чечни заинтересовались инцидентом с участием спортсмена бойца ММА Джихада Юнусова. «Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – сообщили ТАСС в региональном министерстве.

    Поводом для разбирательства стала опубликованная видеозапись в соцсетях из многоквартирного дома. На ней боец требует демонтировать камеру, снимающую дверь его квартиры. После словесной перепалки мужчина выплеснул напиток в лицо оппонентке, а затем начал избивать ее и заступившуюся девушку.

    Вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что виновный понесет заслуженное наказание в рамках закона. Чиновник заверил журналистов в надежной защите прав женщин на территории республики благодаря волевой политике руководства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал местных атлетов отказаться от участия в турнирах поп-ММА.

    В сентябре прошлого года суд приговорил профессионального бойца ММА Джабраила Алиева к четырем годам колонии за избиение девушки. А летом прошлого года нетрезвый боец смешанных единоборств напал на сотрудника авиакомпании в петербургском аэропорту Пулково.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    Украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС

    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Мирошник рассказал об эксгумации жертв ВСУ среди мирных жителей Северодонецка

    Tекст: Катерина Туманова

    В ЛНР начали эксгумацию убитых украинскими боевиками мирных жителей под Северодонецком, останки погибших извлекают из большой стихийной могилы, расположенной в лесном массиве рядом с городом, рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. [Выясняются] причины гибели этих людей, как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», рассказал он РИА «Новости».

    Межведомственная рабочая группа занимается розыском и увековечением памяти жертв украинской агрессии.

    Офицеры Следственного комитета вместе с экспертами судебно-экспертного центра трудятся на месте одного из самых крупных захоронений. Им оказывает содействие военная комендатура республики, а само дело расследует Главное следственное управление ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену. ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным. Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии.


    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 05:10 • Новости дня
    Эксперт Балынин назвал условия для разовой выплаты 440 тыс. рублей пенсионерам

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне предпенсионного возраста смогут получить всю сумму пенсионных накоплений разом, если ежемесячная выплата не превышает 10% от прожиточного минимума, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

    «Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Накопления выплачиваются единовременно, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан с прожиточным минимумом», – сказал он РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера вырос до 16 288 рублей. Таким образом, для разового получения средств ежемесячная выплата не должна превышать 1 628,8 рублей. Если общая сумма накоплений равна или меньше 439 776 рублей, она будет выплачена полностью.

    В случае превышения установленного лимита, например при сумме в 485 тыс. рублей, гражданину назначат пожизненную ежемесячную пенсию в размере 1796 рублей. Узнать точный баланс пенсионных накоплений можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал причины возможной приостановки выплаты пенсий россиянам. Экономист Коваленко объяснила связь прописки с выплатами пенсий. Средний размер социальной пенсии россиян превысил 16 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 06:23 • Новости дня
    Хуснуллин объяснил резкий спад строительства частных домов

    Хуснуллин объяснил резкий спад строительства частных домов

    Tекст: Катерина Туманова

    Холодная зима стала одной из причин спада индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако главной проблемой остается дорогая ипотека, заявил на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» вице-премьер Марат Хуснуллин.

    По его словам, понимание снижения было, но не было ожидания такого масштаба падения в ИЖС.

    «То есть в многоквартирном жилье мы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года даже строим чуть больше. А вот в ИЖС идет спад. Детально разбираемся с этой ситуацией», –  приводит его слова РИА «Новости».

    Хуснуллин сообщил, что недавно проводил штаб с регионами, задавал вопрос, в чем причина подобного явления.

    «Вы знаете, одна из причин такая несколько странная – холодная и снежная зима. Многие регионы говорят, что именно из-за холодной и снежной зимы приостановилось индивидуальное строительство, приостановился ввод», – добавил вице-премьер.

    По данным Росстата, в первом квартале 2026 года общий ввод жилья снизился на 28,2% и составил 23 млн кв. м. В сегменте индивидуальных домов падение достигло 38,1%, опустившись до 15,3 млн кв. м.

    Хуснуллин подчеркнул, что сезонный фактор не является главной проблемой. Ключевой причиной спада он назвал высокие ставки и низкий процент кредитования.

    «В предыдущие годы в ИЖС у нас был объем ипотеки все-таки побольше, а за период охлаждения (льготной ипотеки), за 2024-2025 годы, кредитование ИЖС упало на 70-80%», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ ужесточил правила по ипотеке в ИЖС и кредитам под залог недвижимости. Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    В апреле он сообщал о катастрофической нехватке в России строителей.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Российская ПВО уничтожила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над девятью областями России и Черным морем сбили 89 украинских дронов за пять часов субботы, сообщило Минобороны.

    Отечественные системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку. За пять часов субботы, в период с 15 до 20 часов, военные перехватили и ликвидировали 89 украинских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать территорию Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу дежурные средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Утром военные отразили массированную атаку 13 вражеских аппаратов самолетного типа.

    А минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 138 дронов ВСУ над 15 областями и морскими акваториями.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении более 135 дронов ВСУ за ночь над регионами страны

    Минобороны доложило об уничтожении более 135 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале об уничтожении за ночь 138 дронов ВСУ над 15-ю регионами, акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 15 мая до 7.00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу ночь над Россией нейтрализовали 355 украинских БПЛА.


    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 02:55 • Новости дня
    Онищенко назвал виновных во вспышке норовируса на лайнере Ambition

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспышка гастроэнтерита произошла на круизном лайнере Ambition по вине ответственного за питание персонала, заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

    «Просто надо выгнать с работы тех, кто отвечает за организацию питания. Может быть, в том числе и главного шеф-повара. Потому что это просто несоблюдение санитарных требований как к сырью пищевому, так и к технологиям приготовления», – сказал он ТАСС.

    Онищенко отметил, что риски возникновения подобных заболеваний на круизных лайнерах сопоставимы с рисками на суше.

    В мае 2026 года лайнер Ambition прибыл в Бордо с Шетландских островов, совершив остановки в Белфасте, Ливерпуле и Бресте. После смерти мужчины на борту от гастроэнтерита, вызванного норовирусом, около 1,7 тыс. человек были изолированы. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор в 2025 году зафиксировал вспышку норовирусной инфекции на круизном судне «Николай Карамзин». В мае 2026 года на борту лайнера Caribbean Princess свыше 100 человек заразились норовирусом. Вирусолог Альтштейн рассказал об особенностях норовируса.


    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 06:09 • Новости дня
    Средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три дрона ВСУ с полуночи были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    С полуночи силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за час до полуночи 15 мая Собянин сообщил, что силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона. После полуночи были уничтожены еще два дрона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Вэнс заявил о возможном финансировании террористов из бюджета США
    Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
    Newsweek: Заявления Путина спровоцировали риск потери Украиной поддержки Польши
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    Клуб «Ахмат» выгнал бойца ММА Юнусова за жестокое избиение женщин
    Полицейских из Иваново обвинили в изнасиловании фигурантки уголовного дела