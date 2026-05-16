Аэропорт Жуковский перешел на режим работы по согласованию

Хуснуллин объяснил резкий спад строительства частных домов

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, понимание снижения было, но не было ожидания такого масштаба падения в ИЖС.

«То есть в многоквартирном жилье мы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года даже строим чуть больше. А вот в ИЖС идет спад. Детально разбираемся с этой ситуацией», – приводит его слова РИА «Новости».

Хуснуллин сообщил, что недавно проводил штаб с регионами, задавал вопрос, в чем причина подобного явления.

«Вы знаете, одна из причин такая несколько странная – холодная и снежная зима. Многие регионы говорят, что именно из-за холодной и снежной зимы приостановилось индивидуальное строительство, приостановился ввод», – добавил вице-премьер.

По данным Росстата, в первом квартале 2026 года общий ввод жилья снизился на 28,2% и составил 23 млн кв. м. В сегменте индивидуальных домов падение достигло 38,1%, опустившись до 15,3 млн кв. м.

Хуснуллин подчеркнул, что сезонный фактор не является главной проблемой. Ключевой причиной спада он назвал высокие ставки и низкий процент кредитования.

«В предыдущие годы в ИЖС у нас был объем ипотеки все-таки побольше, а за период охлаждения (льготной ипотеки), за 2024-2025 годы, кредитование ИЖС упало на 70-80%», – добавил он.

В апреле он сообщал о катастрофической нехватке в России строителей.