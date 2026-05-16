Суд арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике

Суд арестовал 16 участников драки на птицефабрике в Ленобласти

Tекст: Мария Иванова

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали в отношении 16 человек после массовой драки на птицефабрике «Синявинская», передает ТАСС. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«16 лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца после драки 12 мая на территории птицефабрики АО «Синявинская». Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга всего рассмотрел 28 материалов об избрании мер пресечения», – говорится в заявлении инстанции.

Фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве. Еще 12 задержанным суд отказал в аресте, поскольку следствие не предоставило доказательств их причастности к преступлению.

Крупный конфликт произошел 12 мая в поселке Приладожском. В нем участвовали более 60 человек, свыше 20 получили травмы, причем семеро находились в тяжелом состоянии.

Инцидент не повлиял на работу предприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате конфликта на птицефабрике в Ленинградской области в больнице оказались 20 человек. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о хулиганстве.

В прошлом году после массовой драки в Новой Москве полицейские доставили в отдел около сорока человек.