Принц Гарри запустил кинопроект о британских военных в Афганистане

Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России

Tекст: Денис Тельманов

Инстанция обязала Euroclear Bank выплатить 200 млрд евро, или около 17,3 трлн рублей, передает РИА «Новости». Разбирательство проходило в закрытом режиме.

«Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиарда евро», – сообщил один из участников заседания. Исковое заявление поступило в суд в декабре.

Центробанк обосновал свои требования тем, что действия ответчика лишили его возможности распоряжаться собственными средствами и ценными бумагами. Общая сумма претензий сформировалась из стоимости замороженных резервов и упущенной выгоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 триллиона рублей.

В апреле инстанция перенесла слушание дела на 15 мая. Перед вынесением решения разбирательство передали новому судье из-за болезни предыдущего.