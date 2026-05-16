Грузовик протаранил восемь легковых автомобилей на подмосковной трассе

Грузовик врезался в восемь стоявших на светофоре машин в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Массовая авария произошла на автодороге А-108, передает ТАСС сообщение подмосковной полиции.

«Сегодня около 16.00 мск на 65-м километре автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП на данный момент за медицинской помощью обратились четыре человека», – заявили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель большегруза не успел затормозить и въехал в восемь автомобилей. Транспортные средства стояли на запрещающий сигнал светофора.

Из-за инцидента проезд на этом отрезке трассы серьезно осложнен. Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов заранее искать пути объезда.

