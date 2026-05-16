Премьер Монголии уволил мэра Улан-Батора из-за дефицита мяса

Мэр Улан-Батора отправлен в отставку за срыв поставок мяса населению

Tекст: Мария Иванова

Руководитель правительства Монголии Ням-Осорын Учрал отстранил от должности мэра Улан-Батора Хишгээгийна Нямбаатара, передает ТАСС.

Причиной жесткого решения стало неисполнение градоначальником прямых обязанностей по созданию стратегических запасов продовольствия.

«Руководство столицы не подготовило достаточное количество резервного мяса, возложило на плечи народа тяжесть роста цен и раскололо общество. Поэтому на основании определенных причин с сегодняшнего дня я освобождаю от должности мэра Хишгээгийна Нямбаатара. Созданная специальная группа расследует все проекты и тендеры в городе», – заявил премьер-министр.

Во время визита на мясной рынок глава кабмина выслушал жалобы горожан на недоступность продуктов. Из-за дефицита стоимость мяса сильно выросла, что привело к закрытию некоторых заведений общепита. В правительстве отметили, что из 5 тыс. 17 тонн запасов 2 тыс. 500 тонн так и не поступили на прилавки.

Руководство страны поручило выяснить причины задержки поставок. По данным статистики, к маю 2026 года инфляция в Монголии достигла 10,1%, показав двузначный рост впервые за два с половиной года на фоне подорожания мяса на 19,3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте бывший премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар передал прошение об отставке.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН зафиксировала рост мировых цен на мясо.