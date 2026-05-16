  • Новость часаС начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    16 мая 2026, 17:38 • Новости дня

    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Лидеры России и ОАЭ обсудили украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе телефонных переговоров президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы урегулирования на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

    Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

    Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

    Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Путин: Меры поддержки начали работать, что показала статистика за март

    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    Комментарии (14)
    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    Комментарии (5)
    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина

    El Mundo: Визит Путина в Китай показывает, как Пекин расставляет приоритеты

    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    @ The Kremlin Moscow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Визит президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки туда главы Белого дома Дональда Трампа показывает, как Китай расставляет приоритеты во внешней политике, пишет газета El Mundo.

    Поездка Владимира Путина в КНР, которая состоится вскоре после визита Дональда Трампа, показывает расстановку приоритетов во внешней политике Пекина, передает РИА «Новости».

    Испанская газета El Mundo отмечает разницу в целях этих встреч. Если переговоры с главой США были направлены на стабилизацию двусторонних отношений, важных для экономики, то визит российского лидера несет иной смысл.

    «Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», – подчеркивают авторы статьи.

    В материале указывается, что на фоне новых санкций со стороны коллективного Запада Пекин продолжает наращивать закупки российских нефти и газа.

    Кроме того, Китай активно расширяет двустороннюю торговлю и предлагает новые финансовые, а также технологические возможности для сотрудничества. Ожидается, что Владимир Путин посетит КНР 19 и 20 мая. В ходе визита лидеры обсудят международную повестку и развитие отношений двух стран, а также подпишут совместное заявление и пакет документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику с 19 по 20 мая.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва планирует активно развивать взаимовыгодное технологическое сотрудничество с иностранными партнерами, избегая изоляции при укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

    «Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

    По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

    «Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.


    Комментарии (13)
    16 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    @ White House Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время прогулки по саду резиденции Чжуннаньхай китайский лидер Си Цзиньпин, стремясь подчеркнуть исключительность места, в котором он решил прогуляться с американским президентом Дональдом Трампом, упомянул президента России Владимира Путина.

    Прогулка двух лидеров была исполнена символизма и созерцательности. Си Цзиньпин в один из моментов указывает на дерево, которому более 100 лет, и отмечает, что на самом деле это два дерева, которые срослись вместе, что, возможно, является намеком на призывы господина Си к сотрудничеству между КНР и США, пишет New York Times (NYT).

    Трамп прерывает экскурсию, чтобы спросить, часто ли господин Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай.

    «Очень редко», – отвечает господин Си, покачивая головой для пущей убедительности.

    Он указывает на Трампа и, посмеиваясь, говорит: «Например, здесь был Путин», Например, когда  Путин посетил Китай в 2024 году, он и Си пили чай в садах Чжуннаньхая и провели там несколько часов, уточняет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Китайский и американский лидеры сошлись в желании урегулировать украинский конфликт. Китай анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в США.

    Комментарии (4)
    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио главы Брянской области

    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне недавних атак власти страны начали устанавливать массивные защитные экраны вокруг резервуаров с топливом вблизи международного аэропорта Дубая, пишет TWZ.

    Объединенные Арабские Эмираты переняли опыт России по защите критической инфраструктуры, пишет издание TWZ.

    Вблизи дубайской воздушной гавани замечено строительство масштабных металлических каркасов, призванных обезопасить нефтяные резервуары от ударов беспилотников-камикадзе. Подобные конструкции ранее применялись на российских объектах.

    Необходимость укрепления обороны возникла из-за масштабных ударов со стороны Ирана. Как заявили в Минобороны ОАЭ, системы ПВО страны «перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников». Последний обстрел территории государства зафиксирован 10 мая, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

    Ранее серьезный ущерб получили нефтехранилища в порту Фуджейра и газоперерабатывающий завод Хабшан. По оценкам агентства Bloomberg, последний сможет выйти на полную мощность лишь в следующем году. На фоне этих событий Пентагон также изменил подход к безопасности, рекомендовав использовать тросы и сетки для защиты критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ОАЭ отразили удары иранских ракет и беспилотников.

    Эмиратские военные уничтожили более двух тысяч вражеских дронов.

    Один из взрывов прогремел у крупного небоскреба в Дубае.

    Комментарии (3)
    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Президент Владимир Путин принял участие в десятом юбилейном съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», – заявил президент..

    Предыдущий визит президента на съезд состоялся десять лет назад, в апреле 2016 года. Тогда он оценивал состояние машиностроения с учетом мировой конъюнктуры. В последующие годы российский лидер регулярно направлял участникам приветствия, подчеркивая важность отрасли для укрепления промышленного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах создания универсального авиадвигателя ПД-35 для военной и гражданской техники.

    Комментарии (15)
    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей упомянул постоянные консультации с профильными ведомствами по вопросам кредитно-денежной политики и доступности долгосрочного финансирования.

    Российский лидер Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. В ходе мероприятия поднимались актуальные экономические вопросы.

    «Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Длительное удержание жесткой денежно-кредитной политики усложнило обслуживание долгов клиентам банков.

    Комментарии (3)
    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Кремль сообщил о визите Путина в Китай 19–20 мая
    Кремль сообщил о визите Путина в Китай 19–20 мая
    @ President of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает пресс-служба Кремля в MAX.

    Предстоящая поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

    Политики планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и пути углубления всеобъемлющего партнерства. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и откроют Годы образования России и Китая, которые пройдут в 2026 и 2027 годах.

    По итогам встречи ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов. Программа также включает переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для детального обсуждения перспектив торгово-экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал активную подготовку к официальному визиту российского лидера в Китай.

    В феврале Владимир Путин по видеосвязи напомнил о 25-летии подписания двустороннего договора о дружбе.

    В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву на празднование Дня Победы.

    Комментарии (3)
    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА
    Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи