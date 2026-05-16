Нигерийские военные заявили, что ликвидировали главаря ИГ задолго до слов Трампа

Daily Trust: Объявленный Трампом убитым главарь ИГ уничтожен Нигерии в 2024 году

Tекст: Мария Иванова

Недавнее заявление Дональда Трампа о совместной американо-нигерийской операции по устранению высокопоставленного террориста оказалось запоздалым, передает ТАСС.

Президент США сообщил об успешной миссии в соцсети Truth Social, а лидер Нигерии Бола Тинубу поблагодарил американцев за поддержку. Однако местное издание Daily Trust выяснило, что боевик мертв уже более двух лет.

Бывший представитель Минобороны африканской республики Эдуард Буба отчитывался о смерти аль-Майнуки еще 21 февраля 2024 года. Террориста и 50 его приспешников уничтожили в лесу Бирнин Гвари штата Кадуна. «В период с января по март 2024 года нигерийские силовики нейтрализовали 2351 террориста, еще 2308 были захвачены», – сообщал военный.

Подобные информационные казусы происходили в регионе и раньше. Военные как минимум четыре раза преждевременно объявляли о смерти лидера экстремистов Абубакара Шекау, пока тот действительно не покончил с собой.

