Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Кинешме

Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Ивановской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двухлетний ребенок госпитализирован после падения из окна пятого этажа в Кинешме. Причиной стала москитная сетка, на которую оперся оказавшийся у открытого окна малыш. Инцидент произошел в доме на улице Бекренева, сообщает региональное СУ СК.

Пострадавший ребенок выжил, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице. В момент происшествия мать находилась в квартире. По предварительным данным, ребенок оперся на хлипкую конструкцию, которая не выдержала его веса.

Известно, что ранее эта семья не состояла на учете в органах профилактики. Сотрудники следственного отдела проводят процессуальную проверку. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося, после чего будет принято соответствующее решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Москве шестилетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа. Двумя днями ранее в Воронеже насмерть разбилась выпавшая с девятого этажа пятилетняя девочка. А в конце марта в Улан-Удэ в больницу доставили выпавшего из окна четвертого этажа трехлетнего ребенка.