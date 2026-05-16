Полиция Лондона задержала протестующих на масштабном марше националистов

Полиция Лондона задержала 11 человек на марше протеста националистов

Tекст: Мария Иванова

Сотни тысяч недовольных политикой британского правительства прошли маршем через центр столицы и устроили митинг у здания парламента, передает РИА «Новости».

В Скотленд-Ярде прокомментировали ситуацию: «По состоянию на 13.00 (15.00 мск) было произведено 11 арестов за различные правонарушения».

Организатором акции выступил правый активист Томми Робинсон. Накануне он пообещал заполнить город огромным морем патриотов и призвал сторонников игнорировать запугивания со стороны властей. При этом премьер-министр Кир Стармер заранее предупредил, что любые попытки разжигания ненависти будут жестко пресекаться.

Для обеспечения порядка полиция организовала крупнейшую за последние годы операцию. На улицы вывели тысячи сотрудников, конные отряды, бронетехнику и системы распознавания лиц, а 11 иностранным активистам предварительно закрыли въезд в страну. Одновременно левые силы провели небольшой контрпротест в поддержку приема беженцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, массовый марш недовольных миграционной политикой граждан вызвал панику у правительства Великобритании.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пожелал удачи участникам этого субботнего митинга.

В сентябре прошлого года лондонская полиция задержала 25 человек на аналогичной акции правых активистов.