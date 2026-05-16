Bild: Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель

Bild: Цена нефт иможет взлететь до 200 долларов из-за ближневосточного кризиса

Tекст: Мария Иванова

Глобальный энергетический рынок оказался на пороге масштабного потрясения из-за сокращения поставок сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

«Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет 200 долларов за баррель до окончания кризиса, составляет 50 на 50», – заявил эксперт финансовой платформы Seeking Alpha Майкл Фитцсиммонс.

Аналитики портала MarketWatch предупреждают, что подобное развитие событий обернется настоящей катастрофой для мировой экономики. Ожидается резкий скачок стоимости автомобильного топлива, серьезный дефицит энергоносителей и хаос в сфере пассажирских авиаперевозок во время летних отпусков.

Транзит через Ормузский пролив сократился с 20 млн до 800 тыс. баррелей в сутки. Возникшая нехватка компенсировалась за счет стратегических хранилищ, однако эти запасы практически исчерпаны за последние месяцы. Главную выгоду из сложившейся ситуации извлекают американские корпорации Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips.

Кризис усугубился после того, как в апреле ВМС США заблокировали морской трафик у иранских портов. Через данный регион проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Shell Ваэль Саван сообщил о росте глобального дефицита нефти до 1 млрд баррелей. Добыча сырья странами ОПЕК на фоне ближневосточной эскалации упала до 36-летнего минимума.

Власти США для компенсации нехватки поставок попросили крупнейшие энергетические корпорации увеличить объемы производства.