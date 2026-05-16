Российские гандболисты выиграли международный турнир в Китае

Сборная России по гандболу выиграла товарищеский турнир в китайском Ганьчжоу

Tекст: Мария Иванова

Спортсмены из России оказались сильнее китайских соперников в рамках международного товарищеского турнира, передает ТАСС.

Встреча завершилась победой россиян. Этот результат позволил команде завоевать золотые медали соревнований.

На пути к итоговому успеху гандболисты одержали еще три уверенные победы. Команда разгромила молодежную сборную Китая со счетом 44:26 и спортсменов из Гонконга с результатом 44:11. Кроме того, россияне переиграли национальную команду Белоруссии со счетом 35:33.

Напомним, что в 2022 году российские клубы и сборные отстранили от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Однако в марте 2026 года совет Международной федерации гандбола разрешил юниорским и молодежным командам вернуться к участию в турнирах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гандбола направила в МОК схему возможного возвращения российских сборных на международные соревнования.

В марте совет организации одобрил участие отечественных юниорских команд в мировых турнирах. Месяцем позже Европейская федерация гандбола подтвердила допуск молодежных сборных России к участию в товарищеских матчах.