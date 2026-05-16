Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи

Власти Антальи задержали гражданина России за жестокое обращение с животными

Tекст: Мария Иванова

Турецкие правоохранительные органы взяли под стражу мужчину с гражданством России, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства послужили записи с уличных камер видеонаблюдения, запечатлевшие нападение на животных.

Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации роликов в соцсетях. На кадрах видно, как иностранец грубо пинает кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем нападает на собаку. После дачи показаний нарушителя перевели в специализированное учреждение.

«По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации, обращений в Генконсульство с его стороны не поступало», – говорится в заявлении российской дипмиссии.

Отечественные дипломаты уже связались с турецкими ведомствами по поводу данной ситуации. Они выразили готовность оказать задержанному необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года турецкий суд депортировал россиянина из Стамбула за фотографирование женщины в метро.

В начале мая полиция Таиланда задержала гражданина России на Пхукете за организацию нелегальных рыболовных туров.