  С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ
    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью
    16 мая 2026, 16:03

    Орбан сообщил о передаче выходного пособия закарпатским сиротам

    Орбан пожертвовал выходное пособие в 107 тыс. евро детскому дому Закарпатья

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший глава правительства Венгрии Виктор Орбан решил направить причитающиеся ему после отставки средства на поддержку воспитанников приюта при Реформатской церкви.

    Политик перечислит 107 тыс. евро благотворительному учреждению «Добрый самаритянин» в Великой Доброни, передает РИА «Новости».

    Ранее действующий премьер-министр страны Петер Мадьяр заявлял, что его предшественник останется без выплаты в размере 38,8 млн форинтов.

    «Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь... Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому «Добрый Самаритянин» при Реформатской церкви в Закарпатье», – написал Орбан в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

    В подтверждение своих намерений бывший премьер опубликовал официальное письмо директору учреждения. В послании он пообещал направить всю сумму на помощь закарпатским детям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал лишить своего предшественника Виктора Орбана выходного пособия.

    Бывший глава венгерского правительства отказался от депутатского мандата после поражения своей партии на недавних парламентских выборах.

    Вступивший в должность премьер-министр призвал президента страны Тамаша Шуйока сложить полномочия до конца мая.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    15 мая 2026, 19:36
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичный арбитраж постановил взыскать с бельгийской финансовой структуры гигантскую компенсацию за убытки от блокировки активов российского регулятора.

    Инстанция обязала Euroclear Bank выплатить 200 млрд евро, или около 17,3 трлн рублей, передает РИА «Новости». Разбирательство проходило в закрытом режиме.

    «Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиарда евро», – сообщил один из участников заседания. Исковое заявление поступило в суд в декабре.

    Центробанк обосновал свои требования тем, что действия ответчика лишили его возможности распоряжаться собственными средствами и ценными бумагами. Общая сумма претензий сформировалась из стоимости замороженных резервов и упущенной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 триллиона рублей.

    В апреле инстанция перенесла слушание дела на 15 мая. Перед вынесением решения разбирательство передали новому судье из-за болезни предыдущего.

    16 мая 2026, 02:40
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    16 мая 2026, 13:20
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    15 мая 2026, 21:20
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России обратил внимание на сгенерированное нейросетями видео, где главред RT Маргарита Симоньян якобы обсуждает отношения Москвы и Еревана.

    В интернете активно распространяется фальшивый ролик, подхваченный западными журналистами, в котором Маргарита Симоньян якобы делает заявления о российско-армянских отношениях, сообщает МИД России в Max.

    «Обратили внимание на очередной дипфейк, распространяемый в социальных сетях, который был подхвачен и намеренно растиражирован западными СМИ», – заявили в российском дипломатическом ведомстве.

    Ролик представляет собой подделку, созданную с помощью нейросетей и технологии синхронизации движения губ. В качестве основы авторы использовали фрагменты интервью главреда телеканалу НТВ от 11 апреля. Создатели фейка проявили крайний цинизм, взяв кадры, на которых журналистка со слезами рассказывает о личных трагедиях: недавно умершем супруге и тяжелобольном ребенке.

    В ведомстве подчеркнули, что западная пресса в очередной раз проигнорировала стандарты журналистики. Издания Euronews и Newsweek даже не попытались найти оригинальное видео, а опровержения от RT либо публиковали мелким шрифтом, либо вовсе оставляли без внимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западных кураторов в распространении дипфейков с голосом министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    Ранее внешнеполитическое ведомство предупредило о появлении в социальных сетях сгенерированного нейросетью видеоролика с самой Захаровой.

    Сама Маргарита Симоньян из-за публикации фейков в британских СМИ намеревалась подать в суд на телевизионную сеть Би-би-си.

    16 мая 2026, 11:45
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве с иронией воспринимают квазибезразличную реакцию западных стран на проведенные Россией испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что в отечественном дипломатическом ведомстве не ждут адекватной реакции Запада на испытания комплекса «Сармат», передает РИА «Новости».

    Зарубежные оппоненты намеренно демонстрируют показное безразличие к успехам российских оружейников.

    «Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас», – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подчеркнул, что новейшая ракета гарантированно преодолевает все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Западные специалисты прекрасно осознают, что аналогов этому вооружению в мире сейчас нет.

    Замминистра предостерег иностранные государства от попыток нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что никакие западные «зонтики» безопасности не спасут тех, кто мечтает о победе над Москвой. Страна продолжит уверенно демонстрировать военную мощь для охлаждения «горячих голов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.

    Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления об испытании межконтинентальной ракеты.

    Американское руководство официально не отреагировало на пуск новейшего оружия.

    16 мая 2026, 12:48
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы Украины попытались скопировать российскую «Поток» под Купянском, но безуспешно.

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку скопировать российскую операцию «Поток» на купянском направлении, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Солдаты противника несколько ночей рыли подземный ход, однако смогли продвинуться лишь на пять метров. Вскоре конструкция обвалилась на глубине пяти-шести метров, засыпав землей находившихся там бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проникли в тыл противника в Судже по газовой трубе.

    Осенью прошлого года штурмовые группы ВС РФ повторили подобный маневр с трубопроводом в Купянске.


    15 мая 2026, 19:20
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    15 мая 2026, 21:38
    Украинские банки отказались принимать залог за Ермака
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские кредитные организации отказались проводить платежи для освобождения бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщают украинские СМИ.

    Банки Украины блокируют попытки внести залоговую сумму за Ермака, сообщает украинская пресса со ссылкой на адвоката обвиняемого Игоря Фомина.

    По его словам, банки опасаются возможных последствий от контролирующих органов. Фомин отметил, что отказы связаны с высоким риском инициирования проверок по линии финансового мониторинга.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога. Обвиняемый в отмывании средств политик признался в неспособности выплатить требуемую сумму.

    16 мая 2026, 12:54
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина

    El Mundo: Визит Путина в Китай показывает, как Пекин расставляет приоритеты

    @ The Kremlin Moscow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Визит президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки туда главы Белого дома Дональда Трампа показывает, как Китай расставляет приоритеты во внешней политике, пишет газета El Mundo.

    Поездка Владимира Путина в КНР, которая состоится вскоре после визита Дональда Трампа, показывает расстановку приоритетов во внешней политике Пекина, передает РИА «Новости».

    Испанская газета El Mundo отмечает разницу в целях этих встреч. Если переговоры с главой США были направлены на стабилизацию двусторонних отношений, важных для экономики, то визит российского лидера несет иной смысл.

    «Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», – подчеркивают авторы статьи.

    В материале указывается, что на фоне новых санкций со стороны коллективного Запада Пекин продолжает наращивать закупки российских нефти и газа.

    Кроме того, Китай активно расширяет двустороннюю торговлю и предлагает новые финансовые, а также технологические возможности для сотрудничества. Ожидается, что Владимир Путин посетит КНР 19 и 20 мая. В ходе визита лидеры обсудят международную повестку и развитие отношений двух стран, а также подпишут совместное заявление и пакет документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику с 19 по 20 мая.

    15 мая 2026, 21:12
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов
    @ Annabelle Gordon/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Дональд Трамп заявил, что придумал новое прозвище для представителей Демократической партии США – «Dumocrats» (тупократы), обыграв английское слово dumb (тупой, глупый). Об этом он рассказал в интервью ведущему Шону Хэннити на телеканале Fox News.

    По словам Трампа, идея прозвища возникла у него во время обсуждения лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, которого он вновь подверг резкой критике и назвал «человеком с очень низким IQ», пишет New York Post.

    «Он глупый парень, он демократ, и я подумал: какое отличное название для этого», – пояснил президент США, отметив, что специально убрал букву «b» из слова Dumocrats.

    Американский лидер также напомнил о своих недавних нападках на Джеффриса в соцсетях. Ранее республиканец обвинял политика в подстрекательстве к насилию после очередного покушения на него и требовал привлечь демократа к ответственности.

    Как отмечают американские СМИ, Трамп уже начал использовать новое прозвище в публичных выступлениях. Во время одного из мероприятий в Овальном кабинете он пошутил, что демократы поддержали бы строительство стены на границе с Мексикой, если бы сам Трамп неожиданно выступил против этой идеи.

    Ранее Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году.

    16 мая 2026, 12:25
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с летним наступлением

    Эксперт Кнутов: Визит Герасимова на передовую готовит летнее наступление

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» синхронизирует управление на пике наступательной активности и демонстрирует прочность системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ходе визита на передовые позиции подразделений группировки «Запад» Герасимов заявил о наступлении на широком фронте на запад в Харьковской области.

    «Главная задача визита начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» – лично оценить потенциал направления перед фазой весенне-летней кампании», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Эта инспекция, подчеркивает собеседник, проводилась с целью синхронизировать управление на пике наступательной активности. По словам собеседника, личное присутствие начальника Генштаба нужно для снятия «противоречий между видами и родами войск», перегруппировки сил и возможного изменения направления ударов. Все это решается только на месте, в штабе.

    «Главный сигнал противнику и западным аналитикам – Россия наращивает давление по всем направлениям. Визит Герасимова демонстрирует, что группировка «Запад» – один из ключевых приоритетов, и высшее командование ищет возможности ускорить продвижение, а не «латает дыры». Это проявление прочности системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления», – добавил Кнутов.

    По мнению эксперта, можно ожидать активизации наступательных действий на данном направлении, в том числе попытки прорыва к крупным логистическим центрам. «Хотя оперативный контроль над районом находится за нашими войсками, противник сохраняет остаточное присутствие в отдельных секторах, пытаясь демонстрировать, что полностью не оставил позиции. Это объясняет сохраняющуюся непростую ситуацию на данном участке. Именно здесь группировка «Запад» ранее нанесла противнику тяжелое поражение, разбив порядка пяти бригад ВСУ, что является одной из ключевых побед, отмеченных командованием», – отметил собеседник.

    Также возможно наступление от Красного Лимана на Славянск. Спикер подчеркивает крайне важный тактический замысел: это не лобовой штурм укрепрайонов, которые создавались более десяти лет, а движение в обход.

    «Цель – блокирование и изоляция крупных населенных пунктов, что позволяет экономить жизни солдат… Успех в продвижении по созданию оперативного охвата создает неплохие шансы для выхода к Славянску. Именно тактика охватов и блокирования, хорошо зарекомендовавшая себя, сейчас становится в условиях «зеленки» приоритетной», – считает Кнутов.

    О визите начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на передовые позиции подразделений группировки войск «Запад» сообщило в субботу Минобороны.

    На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.

    В завершение рабочей поездки генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. По его словам, бойцы 20-й армии «Запада», завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области.

    16 мая 2026, 07:52
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    16 мая 2026, 11:12
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что страна не присоединилась к инициативе Совета Европы создать «специальный антироссийский трибунал» из-за событий на Украине, так как это влечет для Тбилиси «дополнительные риски», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Отношение некоторых стран ЕС к Грузии такое, что мы не можем принимать решения, которые влекут для нас дополнительные риски и опасности», – сказала она.

    По ее словам, эти страны ЕС «должны пересмотреть свое отношение к Грузии».

    «В первую очередь, мы в ответе за нашу общественность, за безопасность Грузии, за сохранение стабильности», – сказала Мака Бочоришвили.

    Документ, регламентирующий работу будущего трибунала, был одобрен комитетом министров СЕ 15 мая в Кишиневе. Под ним подписались 36 стран.

    Среди отказавшихся есть и четыре страны Евросоюза – Болгария, Венгрия, Мальта и Словакия.

    15 мая 2026, 19:12
    Лукашенко назвал США главным поставщиком гуманитарной помощи в Белоруссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Белорусский лидер во время встречи с американским религиозным деятелем Франклином Грэмом рассказал об огромной доле Вашингтона в поддержке республики на фоне санкций.

    Глава белорусского государства в пятницу провел переговоры с генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, передает ТАСС. На встрече обсуждались вопросы двустороннего гуманитарного сотрудничества.

    «Дело не в объемах. Но, думаю, после нашей встречи вы будете больше внимания обращать на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за помощь и поддержку», – сказал президент. Он добавил, что две трети всей получаемой страной помощи поступает от американской стороны, несмотря на санкции.

    В завершение беседы политик выразил гостю огромную благодарность за оказываемую белорусскому народу поддержку и помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии рассказал о подготовке масштабного соглашения с Соединенными Штатами. Американская делегация посетила Минск для обсуждения нормализации двусторонних отношений. Белорусский лидер поблагодарил Вашингтон за начало процесса снятия санкций.

    16 мая 2026, 07:28
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    @ White House Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время прогулки по саду резиденции Чжуннаньхай китайский лидер Си Цзиньпин, стремясь подчеркнуть исключительность места, в котором он решил прогуляться с американским президентом Дональдом Трампом, упомянул президента России Владимира Путина.

    Прогулка двух лидеров была исполнена символизма и созерцательности. Си Цзиньпин в один из моментов указывает на дерево, которому более 100 лет, и отмечает, что на самом деле это два дерева, которые срослись вместе, что, возможно, является намеком на призывы господина Си к сотрудничеству между КНР и США, пишет New York Times (NYT).

    Трамп прерывает экскурсию, чтобы спросить, часто ли господин Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай.

    «Очень редко», – отвечает господин Си, покачивая головой для пущей убедительности.

    Он указывает на Трампа и, посмеиваясь, говорит: «Например, здесь был Путин», Например, когда  Путин посетил Китай в 2024 году, он и Си пили чай в садах Чжуннаньхая и провели там несколько часов, уточняет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Китайский и американский лидеры сошлись в желании урегулировать украинский конфликт. Китай анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в США.

    16 мая 2026, 09:58
    США прекратили действие лицензии на поставки нефти из России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансовые власти Соединенных Штатов не стали продлевать разрешение на экспорт энергоносителей, срок которого официально подошел к концу ранним утром в субботу.

    Срок действия документа, ранее выданного финансовыми властями Соединенных Штатов, подошел к концу 16 мая в 07:01 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Известно, что в предыдущий раз Вашингтон объявлял о продлении соответствующей лицензии на экспорт российской нефти в середине апреля. Теперь этот период окончательно завершился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию на покупку российской нефти со сроком действия до 16 мая.

    Представители более десяти государств попросили Вашингтон о продлении данного разрешения.

    Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал отказ от дальнейшего возобновления документа.

