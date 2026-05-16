Орбан сообщил о передаче выходного пособия закарпатским сиротам

Орбан пожертвовал выходное пособие в 107 тыс. евро детскому дому Закарпатья

Tекст: Мария Иванова

Политик перечислит 107 тыс. евро благотворительному учреждению «Добрый самаритянин» в Великой Доброни, передает РИА «Новости».

Ранее действующий премьер-министр страны Петер Мадьяр заявлял, что его предшественник останется без выплаты в размере 38,8 млн форинтов.

«Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь... Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому «Добрый Самаритянин» при Реформатской церкви в Закарпатье», – написал Орбан в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В подтверждение своих намерений бывший премьер опубликовал официальное письмо директору учреждения. В послании он пообещал направить всю сумму на помощь закарпатским детям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал лишить своего предшественника Виктора Орбана выходного пособия.

Бывший глава венгерского правительства отказался от депутатского мандата после поражения своей партии на недавних парламентских выборах.

Вступивший в должность премьер-министр призвал президента страны Тамаша Шуйока сложить полномочия до конца мая.