Китай и США договорились о поставках американских самолетов

Пекин и Вашингтон достигли соглашения о закупках американских самолетов

Tекст: Мария Иванова

Пекин и Вашингтон достигли договоренностей по вопросам закупки Китаем у США самолетов, авиационных двигателей и комплектующих, передает РИА «Новости».

В заявлении министерства коммерции КНР уточняется, что соглашение является итогом государственного визита американского лидера.

«Стороны достигли договоренностей по вопросам закупки Китаем американских самолетов, а также обеспечения поставок в Китай американских авиационных двигателей и комплектующих», – говорится в тексте документа. Также отмечается намерение государств продолжать развитие сотрудничества в смежных сферах.

Глава Белого дома посетил Китай с 13 по 15 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры двух стран обсудили основные вопросы двусторонних отношений. Председатель КНР Си Цзиньпин согласился на закупку 200 американских авиалайнеров. Апмчем ранее президент США сообщал, что объем заказов на самолеты Boeing в рамках сделки может достигнуть 750 единиц.







