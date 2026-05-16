Французский суд начал расследование против наследного принца Саудовской Аравии

Tекст: Мария Иванова

Разбирательство инициировано на основании жалобы ряда неправительственных организаций, обвинивших принца в причастности к пыткам и исчезновению репортера, передает РИА «Новости».

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство общественников 11 мая, несмотря на прежние возражения со стороны Национальной антитеррористической прокуратуры Франции.

«Следственный судья из отдела по преступлениям против человечности будет теперь вести расследование по жалобе против наследного принца Саудовской Аравии», – говорится в сообщении агентства Франс Пресс. Французская инстанция не исключает, что совершенные деяния можно квалифицировать как преступление против человечности.

Журналист Джамаль Хашукджи работал в газете Washington Post и проживал в США. В 2018 году он был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства утверждали, что трагедия стала результатом случайной ссоры.

Осенью 2020 года саудовская прокуратура отчиталась о вынесении приговоров восьмерым фигурантам дела, пятеро из которых получили по 20 лет тюрьмы.

