Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива

Консультации с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции касаются транзита через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Этот маршрут имеет критическое значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа из Персидского залива.

Иранская гостелерадиокомпания подтвердила факт контактов. «Сегодня, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР», – говорится в заявлении.

Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по иранской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон договорились о постепенном снятии ограничений на судоходство. Вскоре после этого Катар провел первый танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи назвал обязательным условием для безопасного транзита сотрудничество торгового флота с иранскими военно-морскими силами.