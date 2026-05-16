Мощный взрыв на АЗС в Пятигорске выбил окна многоэтажек

Мощный взрыв на заправке в Пятигорске выбил окна многоэтажек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Взрыв газовоза на автозаправке в Пятигорске повредил остекление соседних многоквартирных домов. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при разгрузке топлива. Местная жительница так описала РИА «Новости» момент происшествия: "Окна задрожали, все затряслось, мы сначала подумали землетрясение. Даже не поняли сначала. Выглянула в окно – все в дыму, дышать нечем, пепел. Испугались конечно, да. У соседей, кто туда поближе окна повыбивало".

Глава города Дмитрий Ворошилов подтвердил, что причиной ЧП стал газовоз. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, а прокуратура начала профильную проверку.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в Максе пообещал помочь жителям с восстановлением стекол. Он уточнил, что профильные специалисты завершают обход пострадавшего здания.

Возгорание удалось оперативно остановить. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара локализована на отметке в тысячу квадратных метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате инцидента на автозаправочной станции в Пятигорске травмы получили шесть человек, а правоохранительные органы начали расследование по факту ЧП. При этом, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов исключил версию атаки беспилотника на объект.



