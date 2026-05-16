Петербурженка отдала мошенникам девять килограммов золота

Петербурженка отдала телефонным мошенникам девять килограммов золота

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жертвой масштабного обмана стала 75-летняя женщина, проживающая на Большой Разночинной улице Петербурга. Злоумышленники регулярно связывались с потерпевшей, требуя задекларировать имеющиеся наличные и драгоценности.

«Заявительница сообщила, что ей с апреля звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру денежные средства, которые ей достались от покойного мужа, и 8,8 килограммов золотых слитков. Общая сумма материального ущерба составила 162,95 млн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МВД.

Предполагаемого сообщника аферистов задержали ранним утром в пятницу на улице Демьяна Бедного. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенные ценности изъять пока не удалось, сейчас полиция устанавливает личности остальных участников преступной схемы.

Ранее в четверг силовики выявили в Северной столице подпольный узел связи, обеспечивавший телефонных аферистов с Украины технической поддержкой и тысячами телефонных номеров.

До этого в марте полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в хищении 48 млн рублей у местного пенсионера. А год назад другая жительница города передала курьерам более 32 млн рублей под предлогом декларирования средств.