  • Новость часаДрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    США прекратили действие лицензии на поставки нефти из России
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    16 мая 2026, 14:50 • Новости дня

    Число пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате инцидента на автозаправочной станции в Пятигорске травмы получили шесть человек, а правоохранительные органы начали расследование по факту оказания небезопасных услуг.

    В результате происшествия на газовой автозаправке в Пятигорске травмы получили шесть человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в Макс. «Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь», – заявил глава региона.

    Краевое управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Специалисты осматривают территорию, устанавливают причины возгорания и назначают необходимые экспертизы.

    Руководство краевого СУ СК РФ взяло ход расследования под личный контроль. Правоохранители призвали граждан сохранять спокойствие, избегать приближения к месту пожара и не мешать работе оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально в субботу Владимиров сообщил о двоих пострадавших при взрыве на АЗС. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов исключил версию атаки беспилотника на объект.

    Ранее, 10 мая, в Пятигорске загорелся рынок на площади 1,1 тыс. кв. метров.

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    Комментарии (9)
    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    Комментарии (35)
    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    Комментарии (3)
    16 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться к участию в конкурсе, так как отстранена она была исключительно из-за деятельности ВГТРК.

    По словам директора песенного конкурса, исключение России было связано с действиями российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, «независимость которой от Кремля доказать не удалось, как установил Европейский вещательный союз».

    На вопрос о том, сможет ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил в эфире радиостанции LBC: «Теоретически да».

    Такое заявление разрушает сложившееся общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию организации по спецоперации на Украине.

    Заявления Грина вызвали волну критики среди британских парламентариев. Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал это признание «моральной трусостью» и обвинил «Евровидение» в отказе от декларируемых ценностей ради формальных процедур. Другие британцы назвали слова Грина «ужасным предательством союзников».

    Грин говорил, что решение исключить Россию из конкурса не было связано с конфликтом на Украине.

    «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», – сказал он.

    Грин добавил, что решение включить Израиль было основано на его убеждении, и в настоящее время нет «глобального консенсуса» по ситуации с этой страной.

    «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», – объяснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил  запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году. В апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран.


    Комментарии (21)
    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    Комментарии (14)
    15 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    @ Michael Ukas/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный коллектив Pussy Riot (признана в РФ экстремистской организацией) официально пополнил список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму на территории страны.

    Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла панк-группу Pussy Riot в национальный перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Ранее Генеральная прокуратура России настаивала на запрете деятельности группы из-за серии провокационных акций. В частности, поводом послужили инциденты в храме Христа Спасителя, выход участниц на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также ряд других правонарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Тверской суд Москвы признал панк-группу экстремистской организацией. Месяцем ранее СК России завершил расследование уголовного дела против участницы коллектива Надежды Толоконниковой. А осенью 2025 года Басманный суд заочно вынес обвинительный приговор участницам объединения за фейки о Вооруженных силах России.

    Комментарии (8)
    15 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров

    Минпромторг планирует нарастить экспорт российской халяльной парфюмерии и косметики

    Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Драйвером роста экспорта российской халяльной продукции в страны исламского мира станут промышленные товары, включая косметику и парфюмерию.

    Министерство промышленности и торговли России активно работает над сертификацией и адаптацией промтоваров к требованиям государств-потребителей, передает Интерфакс. По словам замглавы ведомства Романа Чекушова, в 2025 году объем экспорта отечественной халяльной продукции составил около 388 млн долларов. Покупателями выступили практически все страны исламского мира.

    «Потенциал у поставок гораздо больше. Основной объем – это, конечно, продукция, которая относится к сельскому хозяйству (к пищевой продукции и перерабатывающей промышленности), которую курирует Минсельхоз России», – заявил Чекушов в кулуарах форума «Россия - Исламский мир» в Казани.

    Заместитель министра подчеркнул, что ведомство видит значительные перспективы для промышленного сектора. Сертификаты халяль выдаются не только на продукты питания, но и на косметику и парфюмерию, производство которых активно развивается в стране. Получение таких документов российскими производителями станет одним из главных факторов дальнейшего роста экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российских продуктов питания по стандартам халяль достигли 388 млн долларов в год.

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту об активном экспорте халяльной продукции в арабские страны. Министерство промышленности и торговли назвало косметику и парфюмерию пилотными категориями для проекта о «российской полке».

    Комментарии (7)
    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    Комментарии (6)
    15 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья» в упрощенном режиме, в котором также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей региона.

    Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

    Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

    Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    Украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС

    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Прокуратура потребовала вернуть государству акции ТГК-14

    Прокуратура потребовала вернуть государству акции энергокомпании ТГК-14

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Надзорное ведомство добивается признания недействительной сделки по продаже акций ведущего поставщика энергии в Забайкалье и Бурятии энергокомпании ТГК-14, сообщается в материалах арбитражного суда.

    Первый заместитель прокурора Забайкальского края подал иск в арбитражный суд с требованием изъять в доход государства акции ПАО «ТГК-14». В материалах суда отмечается, что ведомство добивается отмены договора купли-продажи ценных бумаг, пишет ТАСС.

    «Первый заместитель прокурора Забайкальского края обратился в Арбитражный суд Забайкальского края в интересах РФ <…> с исковым заявлением к АО "Дальневосточная управляющая компания" (АО "ДУК"), ООО "Энергопромсбыт", ПАО "ТГК-14" о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО "ТГК-14", <…> применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в доход РФ акций ПАО "ТГК-14"», – говорится в судебных документах.

    Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 79,32% акций ТГК-14 принадлежит АО «Дальневосточная управляющая компания» Виктора Мясника. Еще 4,86% владеет Константин Люльчев.

    Ранее в мае прошлого года полиция задержала председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева по делу о мошенничестве на 10 млн рублей из-за завышения тарифов.

    Позже, в сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии акций уральской энергетической компании «Облкоммунэнерго». А в начале мая уже текущего года надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    В Башкирии нашли тела трех пропавших после пожара на ЛПДС

    В Башкирии найдены тела трех пропавших после пожара на ЛПДС рабочих

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии после пожара обнаружены тела трех работников, еще один сотрудник остается пропавшим, сообщили на предприятии.

    На месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии обнаружены тела трех работников станции, сообщила компания.  Там уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

    «По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются», – говорится в сообщении.

    Кроме того, сообщается о пострадавших среди персонала фирмы-подрядчика. Трое сотрудников подрядной организации доставлены в больницу, где они проходят необходимое лечение. Информацию об их состоянии и причинах возгорания в компании не уточнили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть – Урал» в Башкирии произошло возгорание с пострадавшими и пропавшими рабочими.

    При пожаре на промышленном объекте два человека получили ожоги и были госпитализированы. Позже стало известно о том, что после возгорания не могут найти нескольких рабочих.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 05:10 • Новости дня
    Эксперт Балынин назвал условия для разовой выплаты 440 тыс. рублей пенсионерам

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне предпенсионного возраста смогут получить всю сумму пенсионных накоплений разом, если ежемесячная выплата не превышает 10% от прожиточного минимума, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

    «Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Накопления выплачиваются единовременно, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан с прожиточным минимумом», – сказал он РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера вырос до 16 288 рублей. Таким образом, для разового получения средств ежемесячная выплата не должна превышать 1 628,8 рублей. Если общая сумма накоплений равна или меньше 439 776 рублей, она будет выплачена полностью.

    В случае превышения установленного лимита, например при сумме в 485 тыс. рублей, гражданину назначат пожизненную ежемесячную пенсию в размере 1796 рублей. Узнать точный баланс пенсионных накоплений можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал причины возможной приостановки выплаты пенсий россиянам. Экономист Коваленко объяснила связь прописки с выплатами пенсий. Средний размер социальной пенсии россиян превысил 16 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Мирошник рассказал об эксгумации жертв ВСУ среди мирных жителей Северодонецка

    Tекст: Катерина Туманова

    В ЛНР начали эксгумацию убитых украинскими боевиками мирных жителей под Северодонецком, останки погибших извлекают из большой стихийной могилы, расположенной в лесном массиве рядом с городом, рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. [Выясняются] причины гибели этих людей, как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», рассказал он РИА «Новости».

    Межведомственная рабочая группа занимается розыском и увековечением памяти жертв украинской агрессии.

    Офицеры Следственного комитета вместе с экспертами судебно-экспертного центра трудятся на месте одного из самых крупных захоронений. Им оказывает содействие военная комендатура республики, а само дело расследует Главное следственное управление ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену. ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным. Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии.


    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    СК приговорил двух военных ВСУ к пожизненным срокам за теракты в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Оператор беспилотника и заместитель командира бригады ВСУ заочно получили высшую меру наказания за смертельные атаки на российские регионы, сообщил Следственный комитет в Max-канале.

    Суд получил достаточно доказательств для приговора. Следственный комитет России установил причастность украинских военнослужащих к атакам на российские территории. Осужденные должны будут провести первые семь лет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима

    «Начальника штаба – первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады полковника Олега Петрика и оператора БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда государственной охраны Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Примакова. Каждый из них признан виновным в совершении террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», – сказано в сообщении ведомства.

    По данным следствия, 20 декабря 2024 года Петрик отдал приказ об обстреле Рыльска в Курской области. Удар наносился из американских реактивных систем залпового огня калибра 227 миллиметров. В результате попадания девяти снарядов погибли четыре человека, более 20 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб имуществу.

    Второй осужденный, Примаков, 30 октября 2025 года запустил ударный беспилотник «Лелека-100М2» с территории Черниговской области. Дрон, оснащенный взрывным устройством, атаковал район сел Гудовка и Случовск в Брянской области, что привело к гибели одного человека. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область. Следствие завершило расследование вторжения в Курскую область. За вторжение в Курскую область четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы.


    Комментарии (0)
    Главное
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
    Священник Островский выступил против ношения никабов в Москве
    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Песков рассказал, как начал учить турецкий «в виде наказания»
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    В Пятигорске на заправке взорвался газовоз