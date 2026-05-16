Число пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате происшествия на газовой автозаправке в Пятигорске травмы получили шесть человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в Макс. «Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь», – заявил глава региона.

Краевое управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Специалисты осматривают территорию, устанавливают причины возгорания и назначают необходимые экспертизы.

Руководство краевого СУ СК РФ взяло ход расследования под личный контроль. Правоохранители призвали граждан сохранять спокойствие, избегать приближения к месту пожара и не мешать работе оперативных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально в субботу Владимиров сообщил о двоих пострадавших при взрыве на АЗС. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов исключил версию атаки беспилотника на объект.

Ранее, 10 мая, в Пятигорске загорелся рынок на площади 1,1 тыс. кв. метров.