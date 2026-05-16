Массовый марш националистов в Лондоне вызвал панику премьера Стармера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Манифестанты с флагами Англии и других частей Соединенного Королевства собрались у площади Рассел-сквер, передает корреспондент РИА «Новости». Они активно критиковали премьер-министра Кира Стармера за текущий подход к миграции. Накануне власти запретили въезд в страну 11 активистам.

Организатор акции Томми Робинсон призвал сторонников проигнорировать угрозы руководства страны и заявил, что намерен затопить Лондон «самым большим на планете морем патриотов».

Параллельно в другой части Лондона собрались левые и исламские активисты, которых кратно меньше. Они выступают против ограничения миграции и считают, что Британия должна принимать беженцев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал реакцию главы британского кабмина на происходящее. «Стармер в панике попытался заблокировать его. Митинг станет самым крупным в истории», – подчеркнул написал он в соцсетях.

Для обеспечения порядка полиция развернула беспрецедентную операцию, задействовав четыре тыс. сотрудников, бронетехнику и вертолеты.

Ранее в субботу Дмитриев пожелал «британским патриотам» удачного субботнего митинга в их стремлении возродить британский образ жизни и спасти Запад. Также глава РФПИ заявил о цели британского премьера Кира Стармера уничтожить западную цивилизацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время прошлых массовых антимигрантских акций в центре Лондона полиция задержала 25 человек.



