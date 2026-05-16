Полузащитник Бонгонда объявил об уходе из московского «Спартака»

Футболист Тео Бонгонда сообщил о завершении выступлений за московский «Спартак»

Tекст: Мария Иванова

Полузащитник Тео Бонгонда подтвердил расставание с московским клубом, передает РИА «Новости». Футболист выступал за столичную команду с июля 2023 года, а срок его действующего контракта истекает в конце июня.

«Одна глава закрывается, другая открывается», – написал спортсмен в Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Он добавил, что благодарен команде за три совместных года, уходит без обид и планирует уверенно двигаться к следующему этапу карьеры.

В текущем сезоне 30-летнему хавбеку удалось провести за «Спартак» шесть матчей. Всего в активе легионера 75 игр и 16 забитых мячей в составе «красно-белых». Кроме того, на его счету 37 встреч и семь голов за национальную сборную ДР Конго.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Деян Станкович покинул пост главного тренера московского «Спартака».

Летом столичный клуб договорился с турецким «Бешикташем» о рекордном трансфере португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.

Ранее руководство красно-белых объявило об окончании контракта с нидерландским футболистом Квинси Промесом.