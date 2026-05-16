В США решили открыть первую клинику для возвращения исходного пола детям

В Техасе сообщили о создании первой клиники по возвращению исходного пола детям

Tекст: Мария Иванова

Детская больница заключила сделку со следствием по итогам расследования программы медуслуг для трансгендерной молодежи (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), передает РИА «Новости».

«В пятницу генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, объявляя о достижении соглашения..., заявил, что детская больница Техаса должна создать первую в стране «клинику по обратному гендерному переходу», – цитирует чиновника канал NBC.

В течение первых пяти лет работы новое учреждение обязуется предоставлять помощь пациентам абсолютно бесплатно.

Обратный переход подразумевает отказ от прежней самоидентификации и прекращение процедур по смене пола. Возможные медицинские вмешательства включают психотерапию, гормональное лечение, а также хирургические операции.

По условиям соглашения больница уволит пятерых врачей, ранее проводивших подобные процедуры. Кроме того, медучреждение выплатит десять миллионов долларов штрафа за неправомерное выставление счетов государственной программе Medicaid за оказание таких услуг.

Ранее американский Минздрав под руководством Роберта Кеннеди-младшего признал операции по смене пола у несовершеннолетних не соответствующими стандартам здравоохранения. Врачи, которые продолжат эту практику, будут считаться нарушителями.

Президент США в своей инаугурационной речи подчеркнул, что официальная политика страны признает лишь мужской и женский гендеры. Глава государства также отменил правительственные программы инклюзивности, назвав их дискриминационными и нарушающими гражданские права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года президент США запретил операции по смене пола у несовершеннолетних.

В декабре генеральные прокуроры нескольких американских штатов подали иск против данного запрета.

Несмотря на ограничения, власти выделили 2 млн долларов детской больнице в Сан-Диего на программы гендерно-аффирмативной помощи.