Власти Ирана сообщили о создании механизма контроля судоходства в Ормузе

Иран разработал правила движения коммерческих судов в Ормузском проливе

Tекст: Мария Иванова

Иранское руководство разработало механизм управления движением судов в Ормузском проливе, передает ТАСС. Подробности инициативы будут представлены общественности в ближайшее время.

Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи сообщил о нововведениях в соцсети.

«В рамках своего национального суверенитета и гарантий безопасности международной торговли Иран подготовил профессиональный механизм регулирования движения судов в Ормузском проливе по специально обозначенному маршруту, который будет вскоре представлен публике», – заявил политик.

Пользоваться новым маршрутом разрешат исключительно коммерческим кораблям и партнерам Тегерана. За предоставление специализированных услуг планируется взимать плату. При этом доступ к транзиту закроют для участников американской операции Project Freedom.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти ранее объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

Тегеран пригрозил военными ударами за несогласованное пересечение данной акватории.

Глава парламентской комиссии Ибрагим Азизи назвал любое вмешательство США в регулирование судоходства нарушением режима прекращения огня.