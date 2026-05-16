Мали предложила России совместно строить железную дорогу

Африканская страна планирует расширить экономическое взаимодействие с Москвой, передает ТАСС. Министр экономики и финансов республики Алуссени Сану озвучил соответствующие планы на полях форума в Казани.
«Мали вовлекается в дискуссию с российской стороной по реализации железной дороги, приобретению урана, навигационных приборов и таких необходимых средств, как удобрения», – сказал чиновник.
Он также выразил надежду на достижение четких договоренностей по итогам заседания профильной межправительственной комиссии.
Государства уже ведут совместную работу по возведению аффинажного завода и активно развивают образовательные проекты. В частности, на 2025 и 2026 годы малийским студентам выделили 300 стипендий. Первое заседание двусторонней комиссии прошло в июле прошлого года после визита президента переходного периода Ассими Гоиты в Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, малийский министр экономики Алуссени Сану анонсировал начало разведки природных ресурсов российскими специалистами.