В Пятигорске на заправке взорвался газовоз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взрыв с последующим возгоранием в курортном Пятигорске не был связан с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил Ворошилов в Max.

По словам Ворошилова, инцидент произошел во время разгрузки газовоза, именно тогда произошел взрыв и начался пожар.

После взрыва начался крупный пожар, площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. метров.

Все городские службы и силы экстренного реагирования были оперативно направлены на место происшествия для ликвидации чрезвычайной ситуации. Мэр города уточнил, что лично присутствует на месте событий и контролирует работу экстренных служб.

Два человека получили травмы в результате взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, а к тушению пожара привлечены 45 специалистов и 15 единиц техники.

Взрыв на АЗС произошел днем при разгрузке газовоза, предположительно из-за нарушения техники безопасности, сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

На месте создан оперативный штаб, а также введён повышенный ранг пожара. К ликвидации последствий привлечены более 50 сотрудников МЧС России и 8 пожарных машин. Власти города продолжают следить за ситуацией и информировать жителей о развитии событий.Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном доме ввели режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура региона сообщила о предварительной версии короткого замыкания как причине крупного пожара на рынке в Предгорном округе Пятигорска.