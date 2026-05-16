Дептранс Москвы опроверг слухи о новых камерах для пешеходов

Информация о якобы установленных в Москве камерах для фиксации перехода дороги на красный свет не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал Дептранса.
Ранее в ряде СМИ появились публикации о новых устройствах, якобы отслеживающих нарушения со стороны пешеходов. В ведомстве пояснили, что речь идет о светофорах с функцией видеоаналитики.
Такие приборы помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также контролировать работу перекрестков. Сведения о фиксации нарушений пешеходами, велосипедистами или пользователями средств индивидуальной мобильности не подтвердились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе умные камеры в Москве начали фиксировать движение электросамокатов по автомобильным полосам.
В феврале столичные власти анонсировали эксперимент по управлению дорожным трафиком с помощью нейросетей в районе Тушино.
В конце прошлого года дорожные комплексы с искусственным интеллектом стали выявлять неправильную остановку автомобилей.