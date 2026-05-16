Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение российского руководства об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья поможет преодолеть препятствия в работе дипломатов, передает ТАСС. Бывший глава МИД непризнанной республики Валерий Лицкай подчеркнул, что действия молдавских властей серьезно осложняют деятельность дипломатического представительства.

«Указ президента России об упрощенном приеме в гражданство РФ значительно облегчит работу посольства РФ в Молдавии, которую блокирует президент Майя Санду и правительство ее правящей Партии действия и солидарности», – заявил Лицкай. По его словам, официальный Кишинев уже второй год отказывается принимать верительные грамоты у посла Олега Озерова и блокирует взаимодействие с соотечественниками.

В Приднестровье проживает более 220 тыс. граждан России, при этом десятки тысяч местных жителей стремятся получить российский паспорт. Глава «Союза русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева отметила, что новый порядок решит проблему для молодежи, родившейся после 1992 года. Теперь документы можно будет оформить на месте, без необходимости выезда и постоянного проживания на территории России.

Депутат Верховного совета непризнанной республики Андрей Сафонов назвал упрощенный порядок приема в гражданство новым качественным уровнем поддержки приднестровцев. В настоящее время население региона составляет около 455 тыс. человек, а консульское обслуживание в Тирасполе ведет выездной пункт российского посольства.

