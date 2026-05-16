Движение ХАМАС подтвердило ликвидацию лидера военного крыла

Представители палестинского движения признали факт гибели Изз ад-Дина аль-Хаддада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Накануне армия обороны Израиля отчиталась о нанесении точечного удара по анклаву для ликвидации этого военачальника.
«Высокопоставленный чиновник ХАМАС подтверждает гибель лидера военного крыла аль-Хаддада», – говорится в сообщении.
Израильские власти назвали убитого одним из главных архитекторов нападения 7 октября. По данным военных, он нес прямую ответственность за гибель и похищения тысяч мирных граждан. Напомним, соглашение о прекращении огня в анклаве вступило в силу 10 октября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильские военные атаковали сектор Газа для устранения Изз ад-Дина аль-Хаддада.
В марте армия обороны Израиля ликвидировала командира военной разведки движения Мухаммада Абу Шалеха.
В конце прошлого года палестинская группировка обновила руководство после гибели прежних лидеров.