Неизвестный ранил подростка из пневматики в Подмосковье

В Люберцах неизвестный выстрелил в подростка из пневматического оружия

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на территории жилого комплекса в Люберецком городском округе, передает РИА «Новости».

По словам адвоката семьи пострадавшего, Романа Закирьянова, неизвестный открыл стрельбу из окна дома.

«Компания подростков 14-15 лет вечером сидела во дворе на скамейке в телефонах, они не шумели. Один из ребят встает, и тут ему выстреливают в спину из пневматического оружия из окна. Скорая помощь доставила молодого человека до больницы, из спины у него извлекли пулю», – рассказал он.

Защитник подчеркнул, что произошедшее является тяжким преступлением – хулиганством с применением оружия. Поскольку пострадал несовершеннолетний, расследование должно относиться к компетенции Следственного комитета. Семья уже подала заявление в полицию, где началась проверка.

Правоохранительные органы планируют изучить записи с камер видеонаблюдения в ближайшие дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале житель подмосковного Сергиева Посада ранил прохожего выстрелом из пневматики из окна многоэтажки.

В мае школьник на Кубани открыл огонь по ученикам из купленного в интернете пневматического пистолета.

В прошлом году полиция задержала двух подростков за стрельбу по ребенку с балкона в Ленинском городском округе.