Швеция задержала члена экипажа танкера Sea Owl I

Шведские власти задержали моряка судна Sea Owl I за поддельные документы

Tекст: Мария Иванова

Инцидент с коммерческим судном произошел на фоне возобновления разбирательств, передает РИА «Новости». Шведская береговая охрана сообщила о взятии под стражу моряка, которого подозревают в махинациях с удостоверениями личности.

«Прокуратура 15 мая начала новое предварительное расследование, и новый член экипажа судна Sea Owl I был задержан», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Само судно остановили еще 12 марта из-за подозрений в использовании ложного флага. На борту находились десять граждан России, включая капитана, которого освободили 7 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции запланировали скорое освобождение судна Sea Owl I с россиянами на борту.

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев сообщил о нахождении танкера в порту до устранения технических нарушений.

Ранее окружной суд Мальме продлил арест подозреваемого в использовании фальшивых документов капитана.