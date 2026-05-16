    16 мая 2026, 11:45 • Новости дня

    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве с иронией воспринимают квазибезразличную реакцию западных стран на проведенные Россией испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что в отечественном дипломатическом ведомстве не ждут адекватной реакции Запада на испытания комплекса «Сармат», передает РИА «Новости».

    Зарубежные оппоненты намеренно демонстрируют показное безразличие к успехам российских оружейников.

    «Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас», – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подчеркнул, что новейшая ракета гарантированно преодолевает все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Западные специалисты прекрасно осознают, что аналогов этому вооружению в мире сейчас нет.

    Замминистра предостерег иностранные государства от попыток нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что никакие западные «зонтики» безопасности не спасут тех, кто мечтает о победе над Москвой. Страна продолжит уверенно демонстрировать военную мощь для охлаждения «горячих голов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.

    Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления об испытании межконтинентальной ракеты.

    Американское руководство официально не отреагировало на пуск новейшего оружия.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    15 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады в Польшу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство американского военного ведомства приостановило развертывание бронетанковой бригады и ракетного батальона на европейском континенте, распорядившись вернуть военнослужащих домой, пишут западные СМИ.

    Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет решил уменьшить численность американского контингента за рубежом, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

    На этой неделе он отменил отправку двух подразделений и приказал вернуть уже прибывших военных обратно. Речь идет о приостановке развертывания второй бронетанковой боевой бригады первой кавалерийской дивизии.

    Это формирование должно было нести службу в Польше и ряде других государств. Часть личного состава уже достигла места назначения, однако теперь солдат отправляют назад в США.

    Кроме того, американское командование отменило переброску в Германию батальона, который специализируется на ракетном вооружении большой дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военных из Германии. Позже армия США отменила переброску четырех тысяч солдат в Польшу. При этом, часть военнослужащих получила приказ об отмене командировки уже в пути.

    15 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения Украины планирует отменять отсрочку от призыва для медицинских работников по запросу оборонного ведомства страны, сообщили в российских силовых структурах.

    Министерство здравоохранения Украины будет лишать медработников брони от мобилизации в случае поступления запроса со стороны Минобороны, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Минздрав разбронирует медиков по запросу Минобороны Украины. По словам министра, в случае запросов часть медиков могут разбронировать и привлечь к службе в ВСУ и других структурах. Также все студенты-медики после окончания обучения будут обязаны пройти службу в украинской армии», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад украинский Минздрав уже согласовал процедуру снятия брони с отдельных медицинских работников. Позже, в апреле текущего года Минобороны Украины допустило возможность полной отмены отсрочек для большинства граждан.

    А в начале мая правительство страны обсудило вариант снижения квоты  с 50% до 30% на освобождение от призыва для сотрудников критически важных предприятий.

    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    14 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал флота Громов» заложили на Северной верфи
    @ vk.com/nordsy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Петербурге на «Северной верфи» началось строительство многоцелевого фрегата проекта 22350, который получил имя в честь адмирала Феликса Громова.

    Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов» официально заложили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге, передает РИА «Новости».

    На торжественной церемонии присутствовали представители командования ВМФ России и дочь выдающегося флотоводца Феликса Громова Владислава Громова.

    Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев заявил: «Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности... Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы». Также к элементу килевого набора традиционно прикрепили памятную закладную доску.

    Фрегат «Адмирал флота Громов» стал девятым кораблем этого типа, строящимся по проекту Северного ПКБ ОСК на Северной верфи. Корабль получил имя в честь Феликса Громова, первого главнокомандующего ВМФ России, удостоенного звания адмирала флота в 1996 году.

    Фрегаты проекта 22350 предназначены для операций в дальней морской и океанской зоне: они обеспечивают противовоздушную и противолодочную оборону, поддержку десанта, а также способны наносить удары по наземным и морским целям. На борту может размещаться вертолет Ка-27, а арсенал включает высокоточное ракетное вооружение большой дальности, включая гиперзвуковые «Цирконы».

    В составе ВМФ России на сегодняшний день уже служат три фрегата этого проекта: «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал закладку двух новых фрегатов проекта 22350 в 2026 году.

    Осенью 2024 года на «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду четвертый корабль этой серии «Адмирал Исаков».

    Данные многоцелевые корабли с гиперзвуковым оружием станут основой соединений Северного и Тихоокеанского флотов.

    14 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    В Пекине отреагировали на испытания российской ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Пекине обратили внимание на сообщения об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь заявил, что в Пекине зафиксировали информацию об успешном испытании российской ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга в четверг.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину о результатах испытательного пуска. Глава государства отметил способность ракеты «Сармат» преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала официальной реакции от Соединенных Штатов на проведенные испытания новейшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед испытанием ракеты «Сармат» Россия направила необходимые уведомления США.

    Президент Владимир Путин по видеосвязи поздравил российских военных с успешным завершением пуска.

    Американское руководство до сих пор официально не отреагировало на испытания новейшего комплекса.

    13 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Уоллеса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава британского оборонного ведомства стал фигурантом уголовного дела в России и официально внесен в базу данных розыска МВД.

    МВД объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса. Информацию о розыске британского политика опубликовали 13 мая, следует из открытой базы данных МВД России. Карточка с личными данными Бена Уоллеса официально появилась в ведомственном реестре.

    «Разыскивается по статье УК», – указано на сайте правоохранительных органов. При этом конкретная статья, которая вменяется бывшему министру обороны Великобритании, в материалах не называется.

    Также в среду ведомство объявило в розыск бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева, который покинул свой пост 22 апреля. До этого Уоллес призвал Великобританию готовиться к неизбежной мести со стороны России, после атаки Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр подал в отставку в августе 2023 года, СМИ отмечали, что именно он спланировал атаки ВСУ на Крымский мост.

    14 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Британский наемник ВСУ заочно получил 13 лет в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подданный Британии Саймон Далби заочно получил 13 лет строгого режима за участие в интернациональном легионе на стороне ВСУ против России, сообщили в СК РФ.

    Суд в РФ заочно приговорил подданного Британии Саймона Уильяма Далби к 13 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ, сообщили в пресс-службе СК России. В ведомстве заявили: «44-летний подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Уильям Далби заочно признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)».

    Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года Далби в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона. До осени 2023 года он участвовал в боевых действиях против России за денежное вознаграждение. В пресс-службе подчеркнули, что Далби объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее другой гражданин Британии, приговоренный к 14 годам колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

    До этого Мосгорсуд назначил подданному Британии Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. А в декабре в ДНР попавшего в плен 30-летнего британца из ВСУ Уильяма Дэвиса осудили на 13 лет колонии за участие в украинском интернациональном легионе.

    15 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Признанный годным к службе украинец умер на следующий день после медкомиссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве мобилизованный мужчина скончался спустя сутки после того, как военно-врачебная комиссия признала его годным к армейской службе.

    На Украине признанный годным к военной службе житель Киева умер через день после прохождения медкомиссии. О трагическом инциденте рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС. На заседание парламентской комиссии по противодействию коррупции пригласили исполняющего обязанности руководителя территориального центра комплектования Киева Валерия Кравченко.

    Парламентарии задали военкому вопросы о резонансной гибели мобилизованного в октябре 2025 года. По словам депутата, руководитель военкомата заявил об отсутствии каких-либо нарушений со стороны своих сотрудников в данной ситуации.

    «Военно-врачебная комиссия Романа Сопина сочла годным. Как вышло, что он умер тогда на следующий день?» – задался вопросом Гончаренко в своем Telegram-канале.

    Ранее житель Днепропетровска скончался вообще во время прохождения военно-врачебной комиссии. До этого в Житомирской области признанный годным к службе украинец умер возле здания военкомата.

    А в том же Киеве мобилизованный погиб от побоев сотрудника территориального центра комплектования.

    15 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о переходе украинской промышленности на ВПК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство промышленных предприятий на Украине перепрофилировали для выпуска военной продукции, при этом заводы столкнулись с острой нехваткой кадров из-за мобилизации, сообщил пленный боевик ВСУ.

    Значительная часть украинской промышленности переориентирована на нужды военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен боевик подразделения «Волки да Винчи» Павел Федько, ранее работавший консультантом на одном из предприятий Днепропетровска.

    «С началом войны в Днепропетровске почти все заводы прямо или косвенно стали переходить на какую-то военную деятельность. То есть там даже какие-то заброшенные площадки в районе завода "Бабушкино" перешли на производство снарядов», – заявил пленный военнослужащий.

    Федько также отметил, что промышленный сектор испытывает серьезный дефицит специалистов. По его словам, нехватка кадров возникла из-за того, что большая часть работников была мобилизована в ряды вооруженных сил.

    Между тем накануне ВС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Ранее ФРГ объявила о намерении открыть совместное с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия. До этого Киев начал активно закупать комплектующие для беспилотников на Тайване из-за опасений зависимости от китайских поставок.

    14 мая 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин: ОПК успешно справляется с возросшим гособоронзаказом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные оборонные предприятия успешно справляются с государственным заказом, объемы которого значительно увеличились после начала специальной военной операции, отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выступая на съезде Союза машиностроителей России, глава государства отметил успешное выполнение возросших задач, передает РИА «Новости».

    «Особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта», – заявил российский лидер.

    Ранее на съезде Владимир Путин сообщил о росте объема обрабатывающей промышленности России в 2025 году на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Также на заседании президент подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов. Кроме того, на форуме глава государства отметил увлечение «инженеров будущего» самбо.

    15 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    За вторжение в Курскую область четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский суд вынес приговоры четверым украинским военнослужащим, признав их виновными в терроризме при вторжении на территорию Суджанского района Курской области, сообщили в СК России.

    Четверо военнослужащих ВСУ приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 18 лет за незаконное проникновение в Курскую область, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Осужденные Александр Жакун, Дмитрий Ковтун, Юрий Мусиенко и Иван Хворостянов признаны виновными в совершении теракта.

    «Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК РФ, признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговоров по уголовным делам», – отметили в ведомстве. Хворостянов получил 18 лет лишения свободы, первые пять из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

    Жакун, Ковтун и Мусиенко осуждены на 16 лет каждый. Первые годы наказания они также будут отбывать в тюрьме, после чего их переведут в колонию строгого режима. Следствие установило, что боевики были вооружены автоматами и боеприпасами, когда незаконно пересекли границу России и вторглись на территорию Суджанского района Курской области.

    По данным суда, Хворостянов занимал наблюдательные позиции возле города Суджа, передавая информацию о перемещениях российских войск. Мусиенко участвовал в удержании деревни Леонидово, противодействуя властям и запугивая местных жителей. Ковтун и Жакун блокировали хутор Колмаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область.

    До этого, в ноябре прошлого года суд вынес обвинительный приговор за аналогичные действия двум боевикам из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. А летом 2025 года длительные тюремные сроки получили четверо причастных к блокированию курских сел украинских военнослужащих.

    14 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    МИД сообщил о 40% украинских военных с наркотическим прошлым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По оценке МИД России, значительная часть личного состава ВСУ пришла в армию уже с опытом употребления наркотиков, что подтвердило недавнее исследование Национальной полиции Украины, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

    О фактах массового употребления наркотиков в рядах Вооруженных сил Украины сообщил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола в Москве. По его словам, речь идет о данных, которые зафиксировала Национальная полиция Украины, передает ТАСС.

    Выступая с докладом по угрозам распространения преступности и наркотиков с территории Украины, Любинский сослался на результаты специального исследования. «Недавно проведенное Национальной полицией Украины исследование среди военнослужащих демонстрирует, что 40% солдат принимали наркотики еще до поступления на службу», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что речь идет именно о периоде до мобилизации в ВСУ, то есть о сформировавшейся до начала службы практике употребления запрещенных веществ. Других подробностей исследования, в том числе выборки и методики опроса, дипломат не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наркозависимые граждане массово попадают в ряды Вооруженных сил Украины благодаря поддельным справкам военно-врачебных комиссий. Ранее главный комендант польской полиции Марек Боронь заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте.

    До этого сообщалось, что латиноамериканские наемники наладили каналы поставки наркотиков в украинскую армию, используя необычные способы маскировки.

