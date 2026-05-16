Священник Островский выступил против ношения никабов в Москве

Священник Островский назвал ношение никабов неуместным для России

Tекст: Мария Иванова

Священник Павел Островский в эфире радио Sputnik выразил уверенность в недопустимости ношения одежды, закрывающей лицо, в России.

«Мы видим, к чему это приводит в странах, где это не пресекается», – подчеркнул представитель духовенства.

По словам Островского, основная проблема заключается в прибытии большого числа мигрантов, принадлежащих к иной культуре, которые пытаются установить свои порядки.

«Проблема не в мигрантах как таковых, а в том, что приезжает много инокультурных мигрантов, которые пытаются навязывать свои правила, причем не всегда связанные с религией», – заметил он.

Священнослужитель обратил внимание на то, что никаб исторически служит защитой от песка и пыли в условиях пустыни. По его мнению, такая одежда совершенно не подходит жителям северных регионов. При этом Островский добавил, что для покрытия головы вполне достаточно хиджаба или традиционного платка, ношение которых не вызывает никаких возражений в обществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил о происхождении никаба на фоне конфликта в московском метро.

Летом 2024 года муфтият Дагестана выступил за временный запрет скрывающей лицо одежды на территории республики.

Ранее журналисты профильных исламских изданий назвали этот элемент гардероба обычным средством защиты кочевых народов от мелкого песка.