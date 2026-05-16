Российские каратисты полным составом получили визы на чемпионат Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вся заявленная на турнир национальная команда успешно оформила шенгенские визы, передает ТАСС. Европейские соревнования пройдут во Франкфурте-на-Майне с 20 по 24 мая.

«Все наши спортсмены и тренеры получили визы», – рассказали в пресс-службе Федерации карате России. Представитель организации добавил, что атлеты отправятся на турнир в ночь с 17 на 18 мая прямо с тренировочных сборов на подмосковной базе «Озеро Круглое».

Национальная сборная представлена во всех весовых категориях и командных дисциплинах. Всего заявлено 22 человека, включая двух паралимпийцев, при этом выступать они будут под флагом Европейской конфедерации карате.

В 2025 году первенство Европы принимала Армения, где россияне завоевали четыре медали. Золото принесли Ахмед Ахмедов и Эрнест Шарафутдинов, серебро досталось Юрику Оганнисяну, а бронзовая награда – Анне Чернышевой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале борец Абдулрашид Садулаев получил разрешение на въезд для участия в чемпионате Европы.

Накануне Объединенный мир борьбы допустил отечественных спортсменов к международным турнирам с национальным флагом и гимном.