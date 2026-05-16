Решетников заявил о готовности «Газпрома» добывать газ в Танзании

Министр Решетников сообщил о планах «Газпрома» добывать газ в Танзании

Tекст: Мария Иванова

Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил на заседании межправительственной комиссии в Аруше, передает ТАСС. Он рассказал о перспективах сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

«Российский «Газпром» заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании – от добычи до сбыта. Помимо реализации природного газа, СПГ и продуктов нефтехимии, компания готова к поставкам технологий и оборудования для добычи, переработки, транспортировки и сбыта газа», – отметил министр.

Политик также добавил, что стороны продолжают развивать пилотный проект, запущенный в прошлом году. В рамках этой инициативы в республику планируется поставить два передвижных автомобильных газовых заправщика.

В конце 2025 года глава МИД Танзании Табит Комбо выразил готовность десятикратно усилить сотрудничество с Россией.

В апреле этого года Минтранс сообщил о возможности оперативного рассмотрения заявки на прямые авиарейсы из Дар-эс-Салама в Москву.