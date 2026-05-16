Песков рассказал об изучении турецкого языка в виде наказания

Дмитрий Песков рассказал, что начал изучать турецкий язык в Институте стран Азии и Африки МГУ в качестве наказания, передает РИА «Новости». В текущем году учебному заведению исполнилось 70 лет, а среди его знаменитых выпускников числится и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Даже во второй раз я не набрал необходимое количество баллов для того, чтобы получить право самому выбирать язык. Да, я хотел учить арабский язык. И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты», – признался Песков в беседе с журналистом Первого канала.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что спустя несколько лет упорных занятий турецким языком и тюркологией в целом он осознал привлекательность этого направления. По его словам, полученный опыт оказался крайне полезным и интересным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал Дмитрия Пескова на турецком языке перед началом переговоров.

Президент России Владимир Путин отметил важность знания иностранных языков для понимания души народа. Глава государства также высоко оценил уровень образования основателя ЛДПР Владимира Жириновского.