Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Володин в Max, Армения вступила в Евразийский экономический союз в 2015 году, и за это время ее ВВП вырос в два с половиной раза – с 10,55 млрд долларов до 26,37 млрд долларов.

Помимо доступа к новому рынку, страна получила привилегии в энергетике: Россия продает Армении газ по 177,5 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Европе эта цена составляет 633 долларов.

Володин отметил, что важным остается и торговый аспект: 25% армянского экспорта приходится на Россию. Однако на фоне заявлений о стремлении Армении к интеграции с Евросоюзом товарооборот с Россией резко сократился – в 2025 году снижение составило 45,4%. Эта негативная тенденция продолжается, что вызывает обеспокоенность у бизнеса и граждан России, работающих в Армении: они начали закрывать предприятия и покидать страну из-за неопределенности будущего.

Председатель Госдумы добавил, что возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП, что составляет не менее 5 млрд долларов. При этом отмечается, что потери могут быть не только финансовыми – уже фиксируются попытки переписать историю, подорвать национальные устои и насадить западные ценности, что вызывает раскол в обществе и гонения на церковь.

Володин подчеркивает, что такие процессы часто приводят к серьезным проблемам для государства, как это происходило на Украине в 2014 году и в странах Балтии, которые не стали счастливее после интеграции с Евросоюзом. В заключение отмечается, что выбор политического пути должен опираться на волю народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер армянского парламента Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из ЕАЭС.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов оценил возможное падение армянского ВВП в 15,1%.

Финансовые аналитики предрекли закавказской республике колоссальные убытки в размере пяти миллиардов долларов.