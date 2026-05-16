  
    16 мая 2026, 10:23 • Новости дня

    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За десять лет после присоединения к ЕАЭС армянская экономика выросла в 2,5 раза, однако политический курс премьер-министра Пашиняна уже привёл к падению товарооборота с Россией на 45,4%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Как сообщил Володин в Max, Армения вступила в Евразийский экономический союз в 2015 году, и за это время ее ВВП вырос в два с половиной раза – с 10,55 млрд долларов до 26,37 млрд долларов.

    Помимо доступа к новому рынку, страна получила привилегии в энергетике: Россия продает Армении газ по 177,5 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Европе эта цена составляет 633 долларов.

    Володин отметил, что важным остается и торговый аспект: 25% армянского экспорта приходится на Россию. Однако на фоне заявлений о стремлении Армении к интеграции с Евросоюзом товарооборот с Россией резко сократился – в 2025 году снижение составило 45,4%. Эта негативная тенденция продолжается, что вызывает обеспокоенность у бизнеса и граждан России, работающих в Армении: они начали закрывать предприятия и покидать страну из-за неопределенности будущего.

    Председатель Госдумы добавил, что возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП, что составляет не менее 5 млрд долларов. При этом отмечается, что потери могут быть не только финансовыми – уже фиксируются попытки переписать историю, подорвать национальные устои и насадить западные ценности, что вызывает раскол в обществе и гонения на церковь.

    Володин подчеркивает, что такие процессы часто приводят к серьезным проблемам для государства, как это происходило на Украине в 2014 году и в странах Балтии, которые не стали счастливее после интеграции с Евросоюзом. В заключение отмечается, что выбор политического пути должен опираться на волю народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер армянского парламента Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из ЕАЭС.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов оценил возможное падение армянского ВВП в 15,1%.

    Финансовые аналитики предрекли закавказской республике колоссальные убытки в размере пяти миллиардов долларов.

    15 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Профессор и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ, а депутат Анатолий Вассерман объяснил такой результат давностью его школьного опыта.

    Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал признание академика РАН Геннадия Онищенко, который рассказал, что не смог сдать ЕГЭ. По словам парламентария, профессор окончил школу очень давно и учился по иной программе, поэтому теперь может не разбираться в части заданий, передает Газета.Ru.

    «Во-первых, если ему попалось задание, где надо только ставить крестики в клеточках, то это скорее всего задание каких-то прошлых лет. Насколько мне известно, в современных пакетах задач ЕГЭ таких вопросов очень мало. Во-вторых, учитывая, как давно он заканчивал школу, и учитывая, что заканчивал он ее по совершенно другой учебной программе, он действительно может что-то в новой программе не понимать, но это не значит, что ее не понимают те, кто по ней учился. Я тоже, кстати, не уверен, что смогу сдать нынешние экзамены в полном объеме. Я все-таки школу закончил в 1969 году и с тех пор, конечно, многое из школьной программы позабыл», – сказал он.

    Говоря о нагрузке на нынешних выпускников, Вассерман вспомнил собственный опыт, когда начиная с шестого класса ежегодно сдавал от четырех до шести экзаменов, и это считалось нормой. По его мнению, сегодня основной стресс детям создают не сами испытания, а паника родителей, убежденных, что школьная нагрузка чрезмерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко, участвовав в эксперименте по сдаче ЕГЭ по просьбе министра просвещения, не справился с заданиями и об этом сам сообщил журналистам.

    Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман сказал о перегрузке школьников из-за методики образования и призыве изменить подход к домашнему заданию.

    Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о штатном прохождении досрочного этапа ЕГЭ-2026 без серьезных технических сбоев и привел данные о числе участников.

    14 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал решение показывать игры предстоящего мирового первенства на фоне длительного отстранения отечественной сборной от международных соревнований.

    «Это прямое предательство, по крайней мере, в моем понимании. Там смотреть нечего, и я никому не советую», – заявил Фетисов, передает РИА «Новости».

    Соревнования пройдут в Швейцарии с 15 по 31 мая. Игры планируется транслировать на федеральном спортивном телеканале. При этом Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальную команду от участия в турнирах еще в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Международная федерация хоккея сохранила санкции против сборной России.

    Ранее Вячеслав Фетисов выступил против показа Олимпийских игр 2026 года на российских телеканалах. Летом прошлого года депутат заявил об утрате страной статуса мировой хоккейной державы.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    13 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме сообщили о разработке инициативы о придании Пасхе статуса государственного праздника, однако без введения дополнительного нерабочего дня.

    Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев сообщил о подготовке документа на заседании межфракционной думской рабочей группы по защите христианских ценностей, передает ТАСС. Парламентарий разработал эту инициативу совместно с коллегами-депутатами.

    «Мы подготовили законопроект, который признает Пасху государственным праздником, но без образования дополнительного выходного», – сказал политик. Он напомнил, что по Трудовому кодексу совпадение праздника с выходным обычно компенсируется дополнительным днем отдыха в будни.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал автору направить текст законопроекта членам рабочей группы для достижения консенсуса. Кроме того, он предложил обсудить эту инициативу на предстоящей встрече законодателей с главой Минтруда Антоном Котяковым. Толстой добавил, что позиция министра по данному вопросу будет иметь немаловажное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуме напомнили о самых коротких майских праздниках за последние восемь лет. До этого парламентарии предложили учредить в России День российской государственности.

    А год назад депутаты представили проект закона о переносе одного выходного дня на понедельник после Пасхи.

    14 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за кандидатуру Яны Лантратовой на должность федерального омбудсмена.

    Ранее она руководила комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, передает РИА «Новости».

    На этом посту представительница фракции «Справедливая Россия» сменит Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле 2026 года. Согласно российскому законодательству, занимать должность уполномоченного более двух сроков подряд запрещено.

    Федеральный омбудсмен назначается решением большинства парламентариев нижней палаты. Официальное вступление в должность происходит сразу после принесения стоя присяги на Конституции. Выдвигать кандидатов имеют право президент, сенаторы, а также депутаты и парламентские фракции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с поста омбудсмена.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил ее за многолетнюю работу.

    При участии бывшего уполномоченного по правам человека Россия вернула из украинского плена более 3,7 тысячи военнослужащих.

    13 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Госдума сократила число протоколов при задержании пьяного водителя
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение, также станет проще и задержание авто с нетрезвым водителем, говорится в пояснительной записке к документу.

    На пленарном заседании Госдумы депутаты во втором и третьем чтениях приняли правительственный законопроект об изменении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Документ вносит поправки в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, пишет ТАСС.

    Сейчас при выявлении признаков опьянения полицейские оформляют от трех до пяти бумаг: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Законопроект позволяет вместо отдельного протокола об отстранении делать соответствующую отметку в акте освидетельствования, других протоколах или постановлении по делу.

    Аналогичный подход вводится для задержания автомобиля: запись о нем можно будет внести в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. В пояснительной записке отмечено, что сокращение числа процессуальных документов даст экономию примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год и снизит расходы на бланки.

    Ранее Верховный суд России подтвердил юридическое значение превышения порога алкоголя в выдыхаемом воздухе на 0,01 мг/л. Как писала газета ВЗГЛЯД, новые правила медосвидетельствования на состояние опьянения в России вступили в силу 1 сентября 2025 года и охватывают алкогольное и наркотическое влияние.

    До этого президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за вождение в нетрезвом виде до 45 тыс. рублей.

    13 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий выдавать российские паспорта и виды на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, передает ТАСС. Иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

    Сейчас гражданство не дают только осужденным за умышленные преступления, а вид на жительство – за тяжкие и особо тяжкие. Новые правила обяжут иностранцев старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание и вид на жительство.

    Квалифицированным трудовым мигрантам, проработавшим в России не менее года, для получения вида на жительство придется подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж работы. Граждан Украины освободят от необходимости предоставлять справку о несудимости в течение двух лет после вступления закона в силу. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее в среду Госдума ввела штрафы до 800 тысяч рублей для гостиниц за просрочку уведомлений о мигрантах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах аннулировать вид на жительство мигрантам при работе менее десяти месяцев за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15 % до 2,5 млн. человек.

    13 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Госдума ввела штрафы для гостиниц за неучет мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России утверждены новые штрафы для гостиниц за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранцев, максимальная санкция достигает 800 тыс. рублей, такой закон принят Госдумой.

    Новый закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов и постояльцев был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».

    Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и вводит специальную статью за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранных граждан и лиц без гражданства.

    За задержку уведомления не более чем на один рабочий день предусмотрен штраф от 80 до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение устанавливается штраф от 160 до 200 тыс. рублей, а за просрочку более одного рабочего дня – от 400 до 500 тыс. рублей. Если правила нарушены в отношении двух и более иностранцев, ответственность наступает по каждому из них отдельно.

    Отдельная статья закона касается сроков представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан России по месту пребывания. За опоздание не более чем на одни сутки вводится предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 40 до 60 тыс. рублей. При просрочке более одних суток штраф составит от 250 до 750 тыс. рублей.

    Для Москвы и Петербурга закреплены повышенные санкции. За первое нарушение там предусмотрено предупреждение или штраф от 25 до 40 тыс. рублей, за повторное – от 50 до 70 тыс. рублей. При просрочке свыше одних суток штраф для столичных и петербургских гостиниц составит от 300 до 800 тыс. рублей.

    Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по новому закону будут нести ответственность наравне с юридическими лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительственная комиссия одобрила поправки в КоАП и ввела штрафы для гостиниц за несвоевременное предоставление данных о заселении иностранцев с максимальной суммой до 500 тыс. рублей.

    До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил о необходимости усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в регионах. В частности, в сентябре 2025 года во время масштабной проверки хостелов на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 72 иностранца за нарушение миграционных правил и порядка воинского учета.

    14 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Володин сообщил об уходе Москальковой с поста омбудсмена
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В четверг Государственная дума на конкурентной основе выберет нового уполномоченного по правам человека на смену Татьяне Москальковой, которая покидает пост, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    Вячеслав Володин подтвердил предстоящую смену уполномоченного по правам человека в России, передает РИА «Новости».

    По его словам, Татьяна Москалькова и глава ЦИК Элла Памфилова приложили максимум усилий для деполитизации этого важного института.

    «Здесь надо подчеркнуть, что именно вот работа таких руководителей, как Памфилова Элла Александровна, Москалькова, сделали все для того, чтобы у нас сегодня уполномоченный по правам человека больше занимался вопросами человека, а не политическими», – заявил председатель Госдумы.

    Он добавил, что качество работы правозащитного института значительно повысилось за прошедшее время. Кандидатуры на освобождающийся пост рассмотрят в четверг, а победитель получит всестороннюю поддержку депутатов.

    Согласно закону, один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал переход Татьяны Москальковой на новую должность.

    Накануне омбудсмен представила главе государства свой заключительный доклад.

    Во время этой встречи Владимир Путин поблагодарил ее за многолетнюю работу.

    14 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Госдума одобрила двукратное увеличение лимита сверхурочной работы

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижняя палата парламента приняла закон, который в два раза увеличивает допустимую норму переработок для большинства сотрудников, внеся изменения в Трудовой кодекс.

    Депутаты Государственной думы утвердили во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о повышении лимита сверхурочных работ, передает ТАСС.

    Согласно новым поправкам в Трудовой кодекс, максимальное количество часов переработки увеличено со 120 до 240 часов в год. При этом прежняя норма, ограничивающая переработки четырьмя часами в течение двух дней подряд, сохраняется.

    В документе уточняются правила оплаты труда. «При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час», – отмечается в законе.

    Для некоторых категорий граждан сохранен прежний лимит в 120 часов. Это касается совместителей в государственных и муниципальных учреждениях, работающих более четверти месячной нормы, а также сотрудников на вредных производствах. Привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников вредных производств к переработкам разрешено только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

    Сотрудники, перерабатывающие более 120 часов в год, теперь имеют право на один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Кроме того, закон запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда, за исключением случаев предотвращения или ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Также из законодательства исключена норма, позволявшая работодателям предупреждать об увольнении в электронном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об электронном уведомлении об увольнении.

    В прошлом году Кремль не поддержал законопроект Минэкономразвития о новых правилах сверхурочной работы. Позже Общественная палата напомнила о штрафах за переработки свыше 120 часов в год.

    13 мая 2026, 22:55 • Новости дня
    Госдума приняла закон о списании долгов участникам спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума окончательно одобрила закон, освобождающий военнослужащих и их супругов от выплаты просроченных займов при заключении годового контракта с 1 мая.

    Законопроект о прекращении кредитных обязательств военнослужащих прошел финальное чтение, передает РИА «Новости». Документ разработала межфракционная группа депутатов для поддержки бойцов и их семей. Нововведение касается граждан, подписавших договор с военным ведомством на срок от одного года, начиная с 1 мая.

    Согласно тексту документа, участники спецоперации и их супруги полностью освобождаются от выплаты задолженностей. Главным условием является наличие судебного решения о взыскании или исполнительного листа, выданного до даты заключения контракта. При этом общая сумма прощенных займов не может превышать десять млн рублей.

    Предыдущая версия законодательства позволяла аннулировать долги лишь тем, кто отправился на службу после первого декабря 2024 года. Утвержденная норма начнет действовать со дня ее официального опубликования.

    В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников спецоперации.

    Весной прошлого года Минэкономразвития проработало особые условия внесудебного банкротства для военнослужащих.

    В конце апреля текущего года в России заработали два новых закона о поддержке семей участников СВО.

    13 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Госдума приняла новые правила набора рабочих из Таджикистана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пленарном заседании нижняя палата парламента одобрила ратификацию протокола с Таджикистаном о подготовке граждан республики к временной работе в России.

    Закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной трудовой деятельности в России был принят Госдумой. Документ на рассмотрение парламента внес кабинет министров России, отмечает РИА «Новости».

    Протокол предусматривает передачу в Россию дактилоскопической и фотографической информации о кандидатах на трудоустройство, собранной на территории Таджикистана. Эти данные будут использоваться для проверки соискателей, в том числе на наличие международного или межгосударственного розыска, а также непогашенной или неснятой судимости.

    Кроме того, устанавливается возможность прохождения иностранцами, которые планируют работать в России в рамках организованного набора, медицинского освидетельствования в стране исхода. Отмечается, что ратификация протокола призвана укрепить сотрудничество России и Таджикистана в сфере трудовой миграции и повысить уровень доиммиграционной подготовки и квалификации рабочей силы.

    Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии взаимных представительств МВД. Как писала газета ВЗГЛЯД, деятельность этих представительств МВД двух стран позволит сократить сроки проверки мигрантов, снизить террористические риски и уменьшить поток криминала, идущего в Россию под видом иностранной рабочей силы.

    До этого сообщалось, что в 2025 году прокуроры России зафиксировали значительное число нарушений миграционного контроля, включая несоблюдение порядка ведения реестров и высылки иностранных граждан.

    14 мая 2026, 18:41 • Новости дня
    Эксперты ЭИСИ объяснили специфику замеров общественного мнения в предвыборный период
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Рейтинги политических партий, публикуемые социологами в предвыборный период, нельзя отождествлять с результатами выборов. Но без этих замеров невозможно строить профессиональные прогнозы и оценивать конфигурацию партийного поля. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Рейтинги политических партий на старте избирательной кампании». Они также пояснили, почему у разных социологических служб при одинаковых опросах данные различаются.

    В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. В преддверии избирательной кампании и во время нее социологические службы составляют электоральные рейтинги. Как пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, эти рейтинги являются аналитикой, а не прогнозом: «Рейтинги нельзя отождествлять с результатами выборов, но без них невозможно строить профессиональные прогнозы и оценивать конфигурацию партийного поля. В этом смысле важная задача – определить, каким образом социологические измерения превращаются в аналитику, которая помогает ответственнее относиться к электоральным процессам».

    При этом результаты замеров напрямую зависят от методологии их проведения, отметил в свою очередь Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям ВЦИОМ. По словам спикера, телефонное мошенничество и другие вызовы обусловили переход центра к комбинированным опросам: 800 человек отвечают по телефону, еще 800 – в ходе поквартирных интервью.

    «Комбинаторика методик ведет к большей точности и большему разнообразию. Справедливости ради, ИНСОМАР так делал всегда. Мы старались идти и тем, и другим путем, понимая, что правда находится где-то посередине», – согласился Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    Для фонда «Общественное мнение», в свою очередь, важен живой контакт интервьюера с респондентом, поделилась практикой Лариса Паутова, управляющий директор проектов ФОМ. «Спросить по телефону: «Доверяете ли Владимиру Путину?» – это одно, в беседе же создается совсем другая ситуация. Поэтому мы сохраняем эту технологию как изначальную в социологии», – указала она.

    Свои преимущества имеет и онлайн-социология, уточнила Елена Удалова, начальник управления социологии АНО «Диалог». «Такая методика дает высокую скорость работы и возможность моментального среза. В условиях информационной турбулентности это особенно важно: мы видим, какой объем данных дошел до респондента, и можем оценить, какие волны его не затронули», – указала она.

    «Помимо этого, онлайн-методика позволяет делать каскад моментальных замеров и отслеживать изменения мнений в динамике. Кроме того, человек может принять участие в опросе в удобное для него время. И наконец, с 2020 года появилось много тем, которые стали камнем преткновения даже внутри семей. Когда респондент остается один на один с компьютером или телефоном, он уверен, что его ответы никого не травмируют. Это помогает получать более искренние данные», – добавила аналитик.

    В целом же социология будет двигаться в сторону комбинированных версий замеров, подтвердил Дмитрий Земцов, проректор НИУ «Высшая школа экономики». «Формируется новая методологическая школа в исследованиях общества, построенная на принципах Кентавра. В этой схеме человек и компьютер в правильно выставленном методологическом единстве перепроверяют друг друга и дают более точный ответ», – детализировал он. Он также призвал к регулярным супервизиям с живыми респондентами для правильного построения моделей цифровых участников опросов.

    В ходе прямого стола Михаил Мамонов (ВЦИОМ) привел результаты комбинированного опроса среди 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше, проведенного с 4 по 10 мая 2026 года. Респонденты отвечали на вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?» «На старте кампании «Единая Россия» получает 31,2% поддержки, КПРФ – 11,9%, ЛДПР – 11,6%, «Новые люди» – 9,1%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,2%, непарламентские партии в совокупности – 7,7%», – сообщил Мамонов.

    Лариса Паутова (ФОМ) сообщила результаты опроса, проведенного на прошедшей неделе по месту жительства респондентов в 97 населенных пунктах 53 регионов. 1,5 тыс. россиян ответили на вопрос: «За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье?». «Единая Россия» набирает 39% поддержки, ЛДПР – 11%, КПРФ – 8%, «Новые люди» – 6%, «Справедливая Россия – За правду» – 4%», – перечислила она.

    Данные опросов разных служб отличаются – но это не просто разница в цифрах. За ними стоит разная методология и, что не менее важно, разная степень готовности избирателей идти на участки. Виктор Потуремский пояснил, что ключевую роль играет эффект мобилизации.

    «Когда мы нормируем полученные данные на намерение гражданина голосовать, мы видим значительные изменения рейтинга. Действительно, электорат «партии власти» более мобилизован, более электорально ответственен. Рейтинг «Единой России» подрастает, когда мы смотрим через намерение гражданина прийти на выборы. В меньшей степени то же самое происходит у КПРФ. Это происходит из-за возраста, другого понимания гражданской ответственности», – уточнил социолог.

    Иной результат, по словам эксперта, наблюдается у других партий: «Обратный эффект происходит, например, вокруг партии «Новые люди». Это молодежь, которая имеет свою специфику с явкой на выборы».

    14 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну релокантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Граждане, покинувшие страну и оказывавшие поддержку недружественным государствам, обязательно столкнутся с правосудием сразу после пересечения российской границы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он заявил об ответственности для определенной категории уехавших граждан, об этом говорится в опубликованном видео в канале Володина в Max.

    Политик подчеркнул, что правоохранительные органы незамедлительно отреагируют на приезд лиц, действовавших против интересов государства.

    «Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, – конечно, надо понимать, что, таких людей ждет судебное разбирательство. И правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», – сказал политик.

    При этом председатель парламента добавил, что обычные россияне могут без препятствий приехать назад. Те, кто отправлялся за рубеж исключительно ради работы или отдыха, не столкнутся с осложнениями на Родине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против работы вернувшихся релокантов в государственных структурах.

    В январе иноагент Михаил Шац объяснил массовое возвращение покинувших страну россиян бытовыми трудностями.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин рассказал о желании многих уехавших граждан приехать обратно в Россию.

    13 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Госдума сохранила за участниками СВО право пользования землей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники СВО смогут сохранить за собой государственные и муниципальные участки на весь период проведения специальной военной операции, такой закон в трех чтениях приняли в Госдуме.

    Государственная дума во втором и третьем чтении одобрила законопроект, который защищает земельные права бойцов спецоперации, пишет РИА «Новости».

    Документ распространяется на военнослужащих, выполняющих задачи на границе России и в прилегающих регионах.

    «Речь идет о земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства или индивидуальных нужд. На практике это значит, что человек, ушедший на службу, не потеряет право на землю из-за того, что не смог вовремя продлить документы», – пояснил председатель профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

    Новые правила касаются земель, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора истекает во время участия гражданина в СВО, он автоматически продлевается на неопределенный срок. Главное условие – участок не должен быть передан другому лицу.

    Подать документы, подтверждающие участие в операции, смогут не только сами бойцы, но и их близкие. Сделать это разрешается лично, по почте или через интернет. После возвращения военнослужащие получат право заключить новый договор на прежних условиях, подав заявление в течение года.

    Закон вступает в силу с момента официального опубликования и имеет обратную силу. По словам Гаврилова, инициатива призвана защитить имущественные интересы людей, временно оторванных от гражданской жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» за год помогла 37 тыс. участников СВО и их семьям. Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал о правилах получения бесплатных участков земли россиянами.

    До этого сообщалось, что с 1 марта 2025 года в России запретили регистрацию сделок с землей без внесенных в ЕГРН границ.

    13 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Госдума выразила благодарность создателям новейшей ракеты «Сармат»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские парламентарии аплодисментами отметили заслуги ученых и инженеров, работавших над созданием тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил выразить признательность специалистам в ходе пленарного заседания 13 мая, передает сайт Госдумы.

    Инициатива была поддержана депутатами, которые поблагодарили конструкторов, ученых и военных за успешные испытания новейшего вооружения.

    «Этой ракете нет равных», – подчеркнул Вячеслав Володин. Он добавил, что проведенные испытания продемонстрировали совершенствование ядерного щита страны.

    Спикер также отметил важность вклада разработчиков в укрепление обороноспособности государства. По его словам, именно благодаря труду этих людей и усилиям президента граждане России могут чувствовать себя в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным завершением испытаний новейшего ракетного комплекса «Сармат». Глава государства назвал это оружие самым мощным в мире.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев иронично обратился к западным странам по случаю пуска данной межконтинентальной баллистической ракеты.

