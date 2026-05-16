Росавиация: Аэропорт Внуково частично возобновил прием и отправку рейсов

Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении

Tекст: Елизавета Шишкова

В ведомстве пояснили, что вопросы вызвала ввезенная в Россию радужная форель. По данным службы, предварительная проверка и анализ материалов, включая фотографии продукции, поставили под сомнение происхождение сырья, передает ТАСС.

«Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе. Она имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес – более 5,5 кг. Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, что является признаком фальсификации товара», – сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что «разведение и реализация лосося более характерны для стран Европы и такая продукция может попадать под действия специальных экономических мер (санкции)».

Кроме того, Россельхознадзор намерен провести проверки армянских растениеводческих предприятий. Служба выразила обеспокоенность ростом числа случаев выявления карантинных объектов в продукции, поступающей из Армении в Россию.

По данным ведомства, с начала 2026 года в Россию было ввезено 39 млн срезанных цветов, при этом зафиксировано 135 случаев обнаружения карантинных объектов, что составило 77% всех выявлений. Также с начала года из Армении поставлено 16,3 тыс. тонн плодоовощной продукции, в которой выявлено 146 случаев заражения карантинными объектами.

«Несмотря на снижение объемов ввоза плодоовощей, случаи выявлений продолжаются», – подчеркнули в Россельхознадзоре.

В службе также сообщили об усилении фитосанитарного контроля продукции, следующей из Армении в Россию. С 19 мая 2026 года к проверкам планируется привлечь дополнительных специалистов центрального аппарата Россельхознадзора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к поставляемой из Армении растительной и животноводческой продукции.