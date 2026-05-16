  • Новость часаРябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки
    Кремль анонсировал визит Путина в Китай 19–20 мая
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    США прекратили действие лицензии на поставки нефти из России
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии российскими санкциями
    16 мая 2026, 10:18 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ.


    13 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Москвы ввели временный запрет на распространение в СМИ и интернете фото- и видеоматериалов, а также любой информации, связанной с последствиями террористических актов на территории города, в том числе последствий атак БПЛА

    В Москве введены ограничения на распространение информации, связанной с террористическими актами и их последствиями. Это положение столичная антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

    Согласно установленному порядку, до официальной публикации данных Министерством обороны РФ или размещения сообщений на ресурсах мэра Москвы и правительства столицы, любые сведения подобного характера не подлежат публичному распространению.

    Речь идет, в том числе, об информации о возможных атаках с применением беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, а также о действиях, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая объекты критической инфраструктуры. Ограничения распространяются на органы власти, СМИ, экстренные службы, организации и граждан.

    При этом допускаются обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке, если они не предполагают публичного распространения информации.

    Мера будет действовать до отдельного решения. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

    В марте прошлого года после массированных ударов дронов по столичному региону Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.


    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Съемочная группа телеканала «РЕН ТВ» пострадала при нападении в частном медицинском кабинете Зеленограда, СК России возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.

    Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбудили следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве, сообщает СК РФ. Фигуранту инкриминировали ч. 3 ст. 144 УК РФ после конфликта со съемочной группой телеканала «РЕН ТВ».

    По данным следствия, оператор и журналистка находились на редакционном задании, когда мужчина, осознавая их профессиональный статус, нанес обоим удары и повредил оборудование. Сейчас ведется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, изучаются видеозаписи.

    Как уточнил телеканал РЕН ТВ, нападение произошло в частном медицинском кабинете, куда журналисты приехали к косметологу, неправильно сделавшей клиентке инъекцию, после которой женщина ослепла на один глаз. Вместо разговора с прессой их встретил агрессивно настроенный мужчина, который заявил: «Вы для меня – никто», разбил технику, отобрал телефоны и с силой бросил сотрудников съемочной группы на пол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста РЕН ТВ Алексея Полторанина, он получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров, когда проверял законность их деятельности.

    До этого в столице Чили злоумышленник напал на сотрудников телеканала «РЕН ТВ», в результате пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор. А в апреле прошлого года на съемочную группу РЕН ТВ также напали в здании частной медклиники, но уже на Минской улице в Москве.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Движение в метро Москвы восстановили после инцидента с человеком на путях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    График следования составов на юго-западном участке красной ветки столичной подземки вернулся к штатным показателям после инцидента с пассажиром.

    Работу Сокольнической линии метрополитена оперативно нормализовали днем 14 мая, передает «Москва 24» со ссылкой на департамент транспорта города.

    Время ожидания составов вынужденно увеличивалось из-за падения человека на пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

    В конце апреля движение поездов на Сокольнической линии останавливали из-за аналогичного инцидента с пассажиром.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

    В Москве стартовали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый отечественный тетрапептид, предназначенный для блокирования патогенных белков на ранних стадиях деменции, успешно перешел в первую фазу тестирования, сообщили в московском РНИМУ имени Пирогова.

    Разработанный специалистами Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта препарат для лечения болезни Альцгеймера перешел к первой фазе тестирования на базе РНИМУ имени Пирогова. Об этом в ходе онлайн-заседания научного совета РАН сообщил заместитель директора учреждения Владимир Митькевич. Лекарство планируется вводить пациентам подкожно или интерназально, уточняет РИА «Новости».

    «Что же такое болезнь Альцгеймера на молекулярном уровне? Причину возникновения этого заболевания мы по большому счету до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид и белок тау внутриклеточный», – рассказал Митькевич.

    По словам ученого, любой из перечисленных факторов способен спровоцировать развитие недуга. Он пояснил, что при появлении видимых нарушений когнитивных функций лечить заболевание уже поздно, можно лишь приостановить его прогрессирование.

    Перспективная разработка российских исследователей направлена на блокирование негативного воздействия видоизмененных белков. Ученый выразил надежду, что эта масштабная комплексная работа будет успешно доведена до финала и поможет пациентам бороться с тяжелым недугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев когнитивных расстройств в России за шесть лет увеличилось на десять процентов с охватом полутора тысяч человек трудоспособного возраста.

    Ранее стало известно, что специалисты ФМБА создали биомаркерные тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера. До этого руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова отметила рост числа больных деменцией и увеличение доли молодых пациентов.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 07:01 • Новости дня
    Москвичи назвали любимые станции столичного метрополитена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский метрополитен в преддверии своего 91-летия провел масштабный опрос, в ходе которого выяснил, за что пассажиры ценят этот вид транспорта и какие станции считают самыми любимыми. Как сообщили в метрополитене Москвы, больше всего пассажиры полюбили станции «Маяковская», «Площадь Революции», «Новослободская», «Комсомольская», «Арбатская» и «Киевская».

    Центр клиентского сервиса Московского метрополитена провел масштабный опрос, в котором приняли участие около двух тыс. человек, передает ТАСС. «Самой любимой станцией москвичей и гостей столицы ожидаемо стала "Маяковская" – легендарный символ московского метро и одна из самых узнаваемых станций в мире», – сообщили в метрополитене.

    В число лидеров также вошли «Площадь Революции», «Новослободская», «Комсомольская», «Арбатская» и «Киевская». Примечательно, что все эти станции расположены в пределах Кольцевой линии. Главным достоинством метрополитена пассажиры считают скорость: 73% опрошенных ценят возможность быстро передвигаться по городу, а половина респондентов отметила точность расписания.

    Более половины участников опроса обращают внимание на архитектурное оформление станций, включая мозаики и витражи, при этом скульптуры привлекают лишь 27%. Практичность также важна: 42% пассажиров ценят удобные пересадки, а 39% – чистоту. Во время поездки около 60% горожан листают социальные сети, 41% читают книги, а каждый третий слушает музыку.

    Самыми популярными поездами оказались составы серии «Москва», которые предпочли 64% респондентов за их технологичность и комфорт. Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов подчеркнул, что московское метро является главной транспортной артерией города. В будние дни пассажиры совершают более восьми млн поездок, а точность соблюдения расписания достигает 99,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты нормализовали работу Сокольнической линии метрополитена после падения человека на пути.

    В День Победы столичный департамент транспорта ограничил работу ряда центральных станций для входа и пересадки пассажиров.

    В апреле из-за сбоя транзитные составы временно перестали курсировать между «Парком культуры» и «Бульваром Рокоссовского».

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Водитель электросамоката сбил ребенка в центре Москвы и скрылся

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице неизвестный на электросамокате совершил наезд на девятилетнюю девочку, после чего спешно покинул место происшествия, сообщили в прокуратуре города в пятницу.

    Инцидент произошел на улице Большая Грузинская, самокатчик наехал на девочку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    Правоохранители ведут розыск нарушителя. Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль процесс установления личности скрывшегося водителя и привлечения его к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле две девочки-подростка на электросамокате наехали на пенсионера в Москве. В сентябре прошлого года мужчина на электросамокате врезался в автобусную остановку с беременной женщиной в центре столицы.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Прокуратура Москвы начала проверку сообщения о загрязнении реки Очаковки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Очаковки.

    «К проверке привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГУП «Мосводосток», отобраны пробы воды», – сообщила столичная прокуратура, передает ТАСС.

    Установление всех обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле прокуратуры. В ведомстве отметили, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    В сентябре в Астрахани обнаружили масштабный разлив нефтепродуктов на реке.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские зенитные комплексы успешно перехватили и ликвидировали очередные ударные аппараты, направлявшиеся в сторону столичного региона.

    Очередная атака на город была успешно отражена военными, передает ТАСС. Мэр Сергей Собянин оперативно проинформировал граждан о текущей ситуации и работе профильных ведомств.

    «ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.

    Всего после полуночи 15 мая воздушное пространство подверглось масштабной угрозе. Согласно подсчетам журналистов на основе официальных заявлений, столицу пытались атаковать девять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника.

    На фоне угрозы Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово.

    7 мая мэр города Сергей Собянин сообщил о 61 сбитом за сутки дроне.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 06:09 • Новости дня
    Средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три дрона ВСУ с полуночи были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    С полуночи силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за час до полуночи 15 мая Собянин сообщил, что силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона. После полуночи были уничтожены еще два дрона.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 00:22 • Новости дня
    Над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника

    Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил в Max Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр Москвы. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента в настоящее время не приводятся.

    В начале мая беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской.

    Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России.

    Росавиация ограничила работу аэропортов Внуково и Домодедово.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации заявил о том, что аэропорт Домодедово временно перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона с 23 часов вечера пятницы.


    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 00:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили два дрона на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что были сбиты один за другим два
    беспилотника, летевших на Москву.

    В настоящий момент на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника.

    Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России.

    Росавиация ограничила работу аэропортов Внуково и Домодедово.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 01:21 • Новости дня
    Рейсы во Внуково экстренно перенаправили из-за угрозы безопасности

    Рейсы во Внуково экстренно перенаправили из-за угрозы безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Следовавшие из Саратова и Антальи пассажирские борты совершили посадку в Петербурге и Нижнем Новгороде на фоне временного закрытия воздушного пространства столицы.

    Воздушные суда не смогли приземлиться в столице из-за действующих мер безопасности, передает ТАСС.

    «На запасные аэродромы ушли два следовавших во Внуково самолета – из Саратова и Антальи», – рассказали в справочной службе воздушной гавани.

    Временно закрытое небо вынудило экипажи направить рейсы на посадку в Петербург и Нижний Новгород. Корректировки в графике полетов оперативно отразились на электронном табло аэровокзала.

    Ранее Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово.


    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили два БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над Россией перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    На подлете к Москве после полуночи силами ПВО сбиты два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу силы ПВО ликвидировали на подлете к Москве два дрона ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в канале Max

    В течение пятницы силы ПВО сбили девять дронов ВСУ, направлявшихся к столице, о чем мэр города сообщал в Max-канале.

    За час до полуночи силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона.


    Комментарии (0)
    Главное
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Украинские банки отказались принимать залог за Ермака
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Песков рассказал, как начал учить турецкий «в виде наказания»
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов