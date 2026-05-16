Акула убила туриста у побережья популярного австралийского курорта

Инцидент произошел утром у рифа Horseshoe Reef вблизи острова Роттнест, одного из самых посещаемых туристических мест региона, передает РИА «Новости».
Пострадавшего оперативно подняли на борт судна и доставили на берег.
«Экстренные службы получили сообщение о возможном нападении акулы у побережья острова Роттнест. 38-летний мужчина, предположительно, получил укус акулы. Его доставили на берег судном, где его встретили парамедики. К сожалению, спасти его не удалось», – заявили в местной полиции.
Очевидцы трагедии рассказали, что во время атаки видели в воде огромную белую акулу. Длина хищника, замеченного примерно в 80 метрах от берега, составляла около пяти метров.
в январе этого года в Австралии после нападения акулы скончался 12-летний мальчик.
Власти страны из-за активности хищников закрыли для купания десятки пляжей в районе Сиднея.
Ранее в Бразилии от укусов акулы погиб 13-летний подросток.