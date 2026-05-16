Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил об угрозе американских биолабораторий на украинской территории, передает РИА «Новости». «Опасность для людей состоит в самой непрозрачности такой деятельности. Любая работа с опасными патогенами, особенно под иностранным военным кураторством и в условиях боевых действий, создает риски для населения», – подчеркнул чиновник.

Глава региона добавил, что опасность угрожает жителям правобережья Херсонской области и соседних субъектов России, поэтому считать проблему исчерпанной нельзя. Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала расследование работы более 120 зарубежных биолабораторий. Она отметила, что администрация Джо Байдена скрывала правду об этих объектах и запугивала свидетелей.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Соединенные Штаты финансируют создание биологического оружия. Размещение десятков таких комплексов на Украине является прямым нарушением международной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

Отставной американский офицер Эрл Расмуссен обвинил администрацию Джо Байдена в сокрытии правды об этих объектах на украинской территории.

Ранее Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Киева урегулирования ситуации с военной биодеятельностью.