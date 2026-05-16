Роберт Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти

Правительство Словакии прорабатывает вопрос организации прямых закупок российской нефти, передают «Вести». На данный момент поставки сырья в республику осуществляются при посредничестве венгерской энергетической компании MOL.
Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что эта тема уже обсуждалась с руководством государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol. «На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти... Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций», – заявил глава словацкого правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное совещание с руководством компании Transpetrol после визита в Москву.
Политик назвал планы Евросоюза по полному отказу от российских энергоресурсов вредными для экономики региона.
Глава словацкого правительства допустил повторную остановку транзита нефти по трубопроводу «Дружба» украинскими властями.