Грабители французских музеев перешли к нападениям на посетителей

Парламент Франции констатировал резкий рост насилия при ограблениях музеев

Tекст: Мария Иванова

Парламентская следственная комиссия зафиксировала изменение тактики преступников, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают увеличение количества демонстративных угроз физической расправой при вскрытии музейных витрин.

«Хотя ограбления, казалось, долгое время совершались в основном в периоды, когда в музее мало или нет людей, в частности ночью, в последнее время наблюдается самый настоящий рост числа инцидентов, носящих зрелищный и насильственный характер», – говорится в опубликованном докладе.

Показательным примером новой тенденции стало громкое преступление в Лувре осенью 2025 года. Тогда налетчики похитили девять исторических ювелирных украшений, нанеся ущерб на 88 млн евро. Драгоценности французских королев до сих пор не удалось найти.

Общее количество подобных посягательств держится на стабильном уровне. За весь 2025 год целями преступных группировок стали 22 культурных объекта страны. По делу о краже в Лувре задержали несколько человек, пятерым уже предъявлены обвинения.

Ранее парламентарии выявили критические нарушения в системе безопасности данного культурного учреждения.