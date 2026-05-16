Хуснуллин сообщил о визите крупнейшего иранского банка в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хуснуллин сообщил, что представители самого крупного банка Ирана посетили XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», передает РИА «Новости». По его словам, у Москвы со странами исламского мира сохраняется стабильность и заинтересованность в сотрудничестве, в том числе в сфере исламского банкинга, а товарооборот стабильно растет.

«У нас приехали представители крупных банков, например, у нас приехал самый крупный банк Ирана. Значит, надо понимать, что исламские банки работают по другим принципам. Они не могут работать по тем принципам, по которым работает общая мировая финансовая система. И это тоже очень важно. Поэтому работу над финансами мы будем продолжать», – заявил Хуснуллин.

Международный экономический форум проходил в Казани с 13 по 15 мая. Мероприятие служит площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года форум получил федеральный статус по указу президента.

