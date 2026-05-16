США рекордно нарастили закупки российских книг

США с начала года вдвое нарастили закупки российских книг

Tекст: Мария Иванова

За период с января по март 2026 года американская сторона приобрела у России книг на общую сумму 85,7 тыс. долларов. Это в 1,7 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

В марте стоимость поставок достигла 33,1 тыс. долларов, что стало максимальным значением с ноября 2022 года. Данный показатель оказался на 2% выше февральского уровня и на 24% больше, чем в марте 2025 года.

Наибольшим спросом в США пользовались книги в твердом переплете, закупленные на 33,8 тыс. долларов, а также научная литература на сумму 26,7 тыс. долларов. Кроме того, в феврале была зафиксирована первая с июля поставка религиозных изданий, стоимость которой составила 25,2 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона закупила рекордный за последние годы объем российского медицинского оборудования. А объем поставок отечественных удобрений в США по итогам десяти месяцев прошлого года достиг максимума с 2022 года.