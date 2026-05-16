    16 мая 2026, 09:33 • Новости дня

    Кремль сообщил о визите Путина в Китай 19–20 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Кремля.

    Предстоящая поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

    Политики планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и пути углубления всеобъемлющего партнерства. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и откроют Годы образования России и Китая, которые пройдут в 2026 и 2027 годах.

    По итогам встречи ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов. Программа также включает переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для детального обсуждения перспектив торгово-экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал активную подготовку к официальному визиту российского лидера в Китай.

    В феврале Владимир Путин по видеосвязи напомнил о 25-летии подписания двустороннего договора о дружбе.

    В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву на празднование Дня Победы.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Путин: Меры поддержки начали работать, что показала статистика за март

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    14 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва планирует активно развивать взаимовыгодное технологическое сотрудничество с иностранными партнерами, избегая изоляции при укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

    «Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

    По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

    «Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.


    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в Московский институт теплотехники президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    «Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    13 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советские разработки в ракетостроении остаются основой технологического задела на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

    «Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что деятельность института позволила сформировать суверенную школу ракетных систем, сыгравшую ключевую роль в укреплении обороны страны.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Ранее в ходе визита в МИТ Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    14 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Президент Владимир Путин принял участие в десятом юбилейном съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», – заявил президент..

    Предыдущий визит президента на съезд состоялся десять лет назад, в апреле 2016 года. Тогда он оценивал состояние машиностроения с учетом мировой конъюнктуры. В последующие годы российский лидер регулярно направлял участникам приветствия, подчеркивая важность отрасли для укрепления промышленного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах создания универсального авиадвигателя ПД-35 для военной и гражданской техники.

    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    16 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время прогулки по саду резиденции Чжуннаньхай китайский лидер Си Цзиньпин, стремясь подчеркнуть исключительность места, в котором он решил прогуляться с американским президентом Дональдом Трампом, упомянул президента России Владимира Путина.

    Прогулка двух лидеров была исполнена символизма и созерцательности. Си Цзиньпин в один из моментов указывает на дерево, которому более 100 лет, и отмечает, что на самом деле это два дерева, которые срослись вместе, что, возможно, является намеком на призывы господина Си к сотрудничеству между КНР и США, пишет New York Times (NYT).

    Трамп прерывает экскурсию, чтобы спросить, часто ли господин Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай.

    «Очень редко», – отвечает господин Си, покачивая головой для пущей убедительности.

    Он указывает на Трампа и, посмеиваясь, говорит: «Например, здесь был Путин», Например, когда  Путин посетил Китай в 2024 году, он и Си пили чай в садах Чжуннаньхая и провели там несколько часов, уточняет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Китайский и американский лидеры сошлись в желании урегулировать украинский конфликт. Китай анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в США.

    14 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей упомянул постоянные консультации с профильными ведомствами по вопросам кредитно-денежной политики и доступности долгосрочного финансирования.

    Российский лидер Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. В ходе мероприятия поднимались актуальные экономические вопросы.

    «Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Длительное удержание жесткой денежно-кредитной политики усложнило обслуживание долгов клиентам банков.

    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    13 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин посетил Московский институт теплотехники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ).

    Это одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», передает ТАСС. В этом году МИТ отмечает 80-летие со дня основания.

    Институт был создан в 1946 году как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1966 году организация получила современное название и перешла в структуру министерства оборонной промышленности. На протяжении десятилетий специалисты МИТ участвовали в разработке различных систем вооружения, включая ядерные ракеты тактического назначения.

    Среди главных достижений института – создание ракетных комплексов для Ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил. МИТ стал одним из пионеров развития подвижных грунтовых ракетных комплексов с твердотопливными баллистическими ракетами, благодаря кооперации с ведущими конструкторскими бюро, научно-исследовательскими институтами и заводами.

    Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении Роскосмоса. За вклад в развитие отечественной оборонной промышленности институт был дважды награжден Орденом Ленина – в 1968 и 1976 годах.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    15 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья» в упрощенном режиме, в котором также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей региона.

    Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

    Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

    Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.

