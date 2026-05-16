Эксперт Минпросвещения предостерегла учителей от использования молодежного сленга

Tекст: Катерина Туманова

«К сожалению, использование подросткового сленга не является надежным инструментом выстраивания отношений с учениками. Доверие, все-таки, строится на уважении, а не на подражании», – заметила она в беседе с ТАСС

Кошелева пояснила, что подростку в сложный период взросления нужен рядом взрослый, который поможет и защитит. Когда учитель начинает говорить, как подросток, он выходит из своей социальной роли.

«Сленг – это территория подростковой субкультуры, их «тайный язык». Когда взрослый вторгается туда без приглашения, он теряет свой статус и становится смешным», – отметила она.

По словам эксперта, дети легко распознают фальшь и неестественные интонации, воспринимая такое поведение как отчаянную попытку понравиться. На уроках использование тайного языка подростков неуместно. При этом в неформальных ситуациях, таких как перемены или чаты, микродозы сленга допустимы.

