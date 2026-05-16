NYT: Си Цзиньпин напомнил Трампу о встрече с Путиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время неформального общения в Пекине Дональд Трамп поинтересовался у председателя КНР частотой приема зарубежных лидеров в государственной резиденции Чжуннаньхай, передает ТАСС.

«Очень редко», – ответил глава КНР. При этом Си Цзиньпин отметил, что в 2024 году в этом же месте он проводил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подробности беседы приводит газета The New York Times.

Американский лидер находился с официальным визитом в Китае с 13 по 15 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Политики обсудили украинский кризис в Доме народных собраний.

Главы государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные двусторонние отношения.