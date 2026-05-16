  Минобороны доложило об уничтожении более 135 дронов ВСУ за ночь над регионами страны
    16 мая 2026, 08:39 • Новости дня

    NYT: Си Цзиньпин напомнил Трампу о встрече с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин, проводя экскурсию по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине для президента США Дональда Трампа, напомнил, что беседовал с российским лидером Владимиром Путиным в этом же месте в 2024 году.

    Во время неформального общения в Пекине Дональд Трамп поинтересовался у председателя КНР частотой приема зарубежных лидеров в государственной резиденции Чжуннаньхай, передает ТАСС.

    «Очень редко», – ответил глава КНР. При этом Си Цзиньпин отметил, что в 2024 году в этом же месте он проводил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подробности беседы приводит газета The New York Times.

    Американский лидер находился с официальным визитом в Китае с 13 по 15 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Политики обсудили украинский кризис в Доме народных собраний.

    Главы государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные двусторонние отношения.

    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Путин: Меры поддержки начали работать, что показала статистика за март

    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    15 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья» в упрощенном режиме, в котором также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей региона.

    Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

    Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

    Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.

    15 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Песков: Подготовка визита Путина в Китай завершена

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окончены подготовительные мероприятия для визита президента Владимира Путина в КНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Визит состоится «совсем скоро», отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы», – пояснил он.

    Вскоре Кремль сделает по этому поводу объявление, сообщил Дмитрий Песков.

    Он пояснял, что Москва и Пекин синхронно объявят о сроках визита Путина.

    15 мая 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с участием Путина по экономике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам экономики в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ходе совещания обсудят текущую динамику экономики России, а также подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), указал Песков, передает РИА «Новости».

    Другие же мероприятия у главы государства закрыты для прессы, заключил Песков.

    Несколькими днями ранее Путин сообщал о планах проведения совещания по экономическим вопросам. Месяцем ранее глава государства собирал на аналогичную встречу ключевых министров и руководство Центробанка.

    15 мая 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин поручил сделать экономический рост России более основательным и устойчивым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления и устойчивого развития российской экономики.

    На совещании по экономическим вопросам Путин заявил: «Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.

    Несколькими днями ранее глава государства сообщил о планах обсудить макроэкономические показатели страны.

    В конце апреля российский лидер призвал поддержать усилия правительства по ускорению экономического роста.

    15 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром в пятницу провели телефонный разговор.

    «Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны», – сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Кроме того, главы государств затронули тему планируемых совместных мероприятий, касающихся указанных направлений двустороннего взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил праздничные мероприятия в Москве.

    Вечером того же дня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в формате рабочего обеда.

    В марте лидеры двух стран по телефону обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия.

    15 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин: Принятые кабмином меры в экономике уже дают позитивный результат

    Tекст: Дарья Григоренко

    Меры, принятые правительством для поддержки экономики, уже приносят положительные результаты, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

    Путин подчеркнул: «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный – скажем так, сдержанно скажем, но все-таки, – определенный результат положительный», пишет ТАСС.

    Он добавил, что об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март текущего года.

    Президент сообщил, что экономика страны в марте выросла на 1,8%, подчеркнув восстановление роста ВВП. В ходе совещания обсуждались текущие экономические показатели, а также готовность России к Петербургскому международному экономическому форуму. Совещание было проведено с участием экономического блока правительства и руководства администрации президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о росте отечественной экономики на 10% за последние три года. Российский лидер констатировал наличие положительных тенденций в макроэкономической сфере.

    15 мая 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин на совещании по экономике предложил обсудить ПМЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить основные темы предстоящего Петербургского международного экономического форума.

    «В начале июня пройдет Петербургский экономический форум... Я предлагаю сегодня обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что деловая программа традиционно будет обширной и насыщенной.

    «По традиции его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики», – передает его слова ТАСС.

    По словам президента, повестка форума включит конкретные вопросы, имеющие принципиальное значение для отечественного бизнеса, зарубежных партнеров и развития всей российской экономики в целом. Мероприятие пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал совещание по вопросам подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму.

    15 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Лавров назвал отношения Путина и Трампа дружескими

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог между президентами России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа традиционно носит товарищеский и взаимоуважительный характер, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны придерживаются четких пониманий, выработанных в ходе переговоров на Аляске, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    «Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», – сказал он.

    Лавров напомнил, что в августе 2025 года Москву посетил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Он представил идеи Вашингтона по устойчивому урегулированию украинского кризиса, которые учитывали недопустимость вступления Киева в НАТО и признание текущих территориальных реалий. Спустя неделю на саммите в Анкоридже российский лидер выразил готовность поддержать эти инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил об отличных отношениях Путина и Трампа. В марте министр подтвердил сохранение Вашингтоном достигнутых на Аляске договоренностей. На прошлой неделе российский лидер рассказал о достойных словах американского коллеги про День Победы.

    16 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время прогулки по саду резиденции Чжуннаньхай китайский лидер Си Цзиньпин, стремясь подчеркнуть исключительность места, в котором он решил прогуляться с американским президентом Дональдом Трампом, упомянул президента России Владимира Путина.

    Прогулка двух лидеров была исполнена символизма и созерцательности. Си Цзиньпин в один из моментов указывает на дерево, которому более 100 лет, и отмечает, что на самом деле это два дерева, которые срослись вместе, что, возможно, является намеком на призывы господина Си к сотрудничеству между КНР и США, пишет New York Times (NYT).

    Трамп прерывает экскурсию, чтобы спросить, часто ли господин Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай.

    «Очень редко», – отвечает господин Си, покачивая головой для пущей убедительности.

    Он указывает на Трампа и, посмеиваясь, говорит: «Например, здесь был Путин», Например, когда  Путин посетил Китай в 2024 году, он и Си пили чай в садах Чжуннаньхая и провели там несколько часов, уточняет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Китайский и американский лидеры сошлись в желании урегулировать украинский конфликт. Китай анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в США.

    15 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Гладкова орденом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков удостоен высокой государственной награды – ордена Александра Невского.

    Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского, передает ТАСС.

    Об этом стало известно в ходе церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона Александра Шуваева. Информацию озвучил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин.

    «Вячеслав Владимирович Гладков награжден орденом Александра Невского», – сказал Еремин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области.

    Временно исполняющим обязанности главы региона стал участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев.

    Выборы нового руководителя Белгородской области пройдут в единый день голосования 20 сентября.

